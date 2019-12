Terminator: Dark Fate (T-880 & Sarah Connor) da Threezero

I protagonisti del nuovo film Terminator: Dark Fate (Destino Oscuro), il T-800 (interpretato da Arnold Schwarzenegger) e Sarah Connor (Linda Hamilton) sono stati annunciati da Threezero per la loro linea di action figure in scala 1/12. Le due figure saranno caratterizzate da svariate articolazioni essendo completamente snodabili, per permettere di raggiungere un’elevatissima posabilità arrivando ad un’altezza di 15,7 cm circa per il T-800 e 14 cm circa per Sarah Connor.

T-800

Incluse nella confezione oltre alla figure dotata di una giacca in ecopelle, una maglietta, un paio di Jeans e le scarpe, troveremo alcune parti intercambiabili e diversi extra che ci permeteranno di posare il Terminator come più ci aggrada che vi riporteremo nel dettaglio:

Due pugni

Due mani rilassate

Due paia di mani per impugnare le armi

Un f ucile d’assalto Beretta ARX 160

Un f ucile Benelli M4

Il T-800 uscirà nel 4° quadrimestre del 2020 al prezzo stimato di 79.99 dollari con i preordini già aperti da qualche ora.

Sarah Connor

Anche nella confezione di Sarah Connor oltre alla figure dotata di un maglia da Combattimento, una T-shirt nera, dei pantaloni militari, delle scarpe e occhiali da sole, troveremo diversi extra e alcune parti intercambiabili che ci permetteranno di posare la protagonista proprio come alcune scene del film che vi riporteremo di seguito:

Due pugni

Due mani rilassate

Due paia di mani per impugnare le armi

Due granate

Una p istola HK VP9

Una c hiappa Rhino 40DS Revolver

Un fucile super corto

Un lanciarazzi LAW-66

Sarah Connor uscirà nel 3° quadrimestre del 2020 e il prezzo sarà annunciato tra poche ore con l’apertura del preordine.

Terminator: Dark Fate (Destino Oscuro) è il sesto film della saga di Terminator ma cronologicamente si svolge 25 anni dopo Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, diventando il seguito ufficiale dopo il ritorno creativo di James Cameron. Questo film è diretto da Tim Miller, riunendo 28 anni dopo sul grande schermo Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor e Arnold Schwarzenegger riprendendo il suo ruolo del “Terminator” T-800.