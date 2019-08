Terminator: Destino Oscuro: Robert Patrick vorrebbe tornare nella saga

A pochi mesi dall'uscita di Terminator: Destino Oscuro, l'attore Robert Patrick ha espresso il desiderio di ritornare a lavorare nel franchise.

L’uscita di Terminator: Destino Oscuro (in originale Terminator: Dark Fate) si avvicina sempre di più e i leak e le notizie si fanno sempre più insistenti. Di recente è apparsa una nuova immagine ufficiale del film, che vi proponiamo in questo articolo, e l’attore Robert Patrick, interprete del villain T-1000, colui che ricordiamo tutti per via dell’iconica scena delle sbarre, in una recente intervista ha espresso il suo desiderio di tornare a lavorare per il franchise.

L’attore ha infatti dichiarato: “Adoro lavorare. Sono la miglior versione di me stesso quando lavoro, perché faccio ciò che amo fare, ovvero recitare. E così sono sempre alla ricerca dei ruoli migliori che posso interpretare e continuo ad evolvere la mia carriera. Tutte le cose che ho fatto, se qualcuno dovesse tornare da me e dire: ‘Ehi, ne vuoi ancora?’ Direi: ‘Certo. Facciamolo.’ Non penso di essermi sempre sentito così, ma ora sono pronto a tornare.” Robert Patrick è apparso in Terminator 2: il Giorno del Giudizio capolavoro fantascientifico di James Cameron uscito nel 1994, e Terminator: Destino Oscuro sarà un seguito diretto di questo film.

Verranno ignorati completamente gli eventi di Terminator 3, Salvation e Genisys e a tal proposito, il regista Tim Miller si è espresso dicendo: “L’ultimo film non era un granché. Un momento, forse non dovrei dirlo. Diciamo che ci sono stati alcuni… errori. Da fan, non vuoi assolutamente che si ripeta un simile sbaglio. Volevo che il franchise avesse di nuovo un nobile futuro. Volevo aiutare Terminator davvero, davvero tanto“.

Il cast di Terminator: Destino Oscuro includerà Linda Hamilton nei panni dell’iconica Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger e due new entry Mackenzie Davis e Gabriel Luna, che vestirà i panni di Ghost Rider nell’omonima serie tv. Il film uscirà nelle ad ottobre 2019.