Terminator: Destino Oscuro si mostra nel primo trailer ufficiale

Dopo il poster di ieri, oggi è uscito il primo trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro, sesta pellicola della serie iniziata nel 1984 con Terminator. Il film si posiziona 27 anni dopo il Giorno del Giudizio, diventando il terzo tentativo di restart della saga.

Il cast è composto da Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger come il T-800, Mackenzie Davis nei panni di Grace e Natalia Reyes come Dani Ramos. Il Terminator da sconfiggere stavolta sarà Gabriel Luna, mentre saranno presenti anche Diego Boneta, Alicia Borrachero, Steven Cree, Bjorn Freiberg e Enrique Arce. A comporre la colonna sonora ci penserà Junkie XL, mentre alla regia ci sarà Tim Miller. Il soggetto del film è di James Cameron, aiutato da Charles Eglee, Josh Friedman, David S. Goyer e Justin Rhodes. La sceneggiatura è stata scritta da David S. Goyer, Billy Ray e Justin Rhodes.

Il brand Terminator è costantemente in cerca di un rilancio. Dopo Terminator 3 – Le macchine ribelli, nel 2009 si tentò di dare nuova linfa vitale al genere con Terminator Salvation, film che rinnovava completamente il cast. Visto il poco successo, nel 2015 venne fatto un nuovo tentativo con Terminator Genisys, che riprendeva una linea temporale alternativa annullando quindi gli eventi degli ultimi tre film (e tornando all’evento catalizzatore). Questo Terminator: Destino Oscuro si ricollega al secondo film, cancellando gli ultimi tre e mostrando una Sarah Connor pronta a distruggere il nemico e un Arnold Schwarzenegger nelle vesti del T-800.

Terminator: Destino Oscuro dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche americane il 1 novembre 2019. La data ad ora non è ancora confermata, ne per gli USA ne per il resto del mondo.