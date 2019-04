Terminator Genisys: Fall of Skynet la prima espansione per il gioco da tavolo di Terminator

River Horse rilascia la prima espansione per il board game Terminator Genisys: Rise of the Resistance: Fall of Skynet

È disponibile Terminator Genisys: Fall of Skynet, la prima espansione del gioco da tavolo Terminator Genisys: Rise of the Resistance edito da River Horse.

Terminator Genisys: Rise of the Resistance è un gioco da tavolo collaborativo per 1-4 giocatori, in cui si giocherà nel ruolo dei leader della Resistenza, impegnati nell’eroica strenua battaglia per la liberazione del genere umano dalla tirannia delle macchine. Sarà possibile affrontare il gioco scegliendo una missione specifica, dal libro degli scenari, oppure imbarcandosi in una campagna, giocando tutte le missioni in modo consequenziale.

Terminator Genisys: Fall of Skynet espanderà il gioco base permettendovi di giocare sei nuovi scenari, oppure di generarne nuovi grazie all’apposito Generatore di Missioni (Mission Generator). Il Generatore di Missioni vi permetterà di creare centinaia di nuovi scenari, caratterizzati da un’esperienza di gioco più improntata ai combattimenti di tipo skirmish, rendendo ogni partita simile ai vecchi picchiaduro a scorrimento degli arcade. Terminator Genisys: Fall of Skynet vi permetterà anche di portare il numero massimo dei giocatori da quattro a cinque.

Il gioco è disponibile nella sua edizione inglese ed ha un costo di 59,99€. La scatola dell’espansione contiene moltissimi componenti, che aggiungerete a quelli del gioco base (necessario per giocare).

In ogni scatola troverete: 18 miniature in plastica da 28mm raffiguranti i personaggi del gioco (Luke Roberts, Steven Andrew, Gwen Charlotte, Michael Arthur, Chris Andrew, T-72 Platform Flamethrower, T-800 Missile Launcher, T-3000, T-800 Infiltrator, T-72 Platform Missile Launcher, 8 T-800 Terminator Dual Plasma Rifle), il libro delle regole, il nuovo libro delle missioni, 8 Basette ad anello Rings, 4 dadi, 1 segnalino, 5 schede personaggio, 11 tessere mappa stampate fronte-retro, 49 nuovi token, 56 nuove carte e il generatore di Missioni.