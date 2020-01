Terminator Genisys: Rise of the Resistance arriva in Italia con Wyrd Edizioni

È tempo di annunci anche per Wyrd Edizioni, che con un annuncio sulla sua pagina facebook ha svelato che localizzerà Terminator Genisys: Rise of the Resistance, gioco in scatola edito dalla britannica River Horse.

Il gioco in scatola Terminator Genisys: Rise of the Resistance si presenterà ricco di componenti e permetterà agli appassionati di questa saga di vivere in prima persona la lotta per la sopravvivenza umana contro le spietate macchine.

Terminator Genisys: Rise of the Resistance sarà un gioco in scatola collaborativo con miniature per 1-4 giocatori, ambientato in nel futuro post-apocalittico dominato dalle macchine. I giocatori impersoneranno gli eroi delle forze umane che strenuamente si oppongono all’inarrestabile avanzata di Skynet.

Il gioco sarà caratterizzato da una campagna narrativa composta da sette missioni, che avrà come scopo quella di conquistare l’arma definitiva in possesso di Skynet: la macchina del tempo!

Sarà così possibile giocare sia le singole missioni, che tutta la campagna, ma in questo caso le missioni andranno giocate in maniera consequenziale tenendo traccia degli eventi tra una partita e l’altra.

L’edizione italiana sarà finanziata attraverso una campagna Kickstarter e darà modo ai sostenitori di essere coinvolti nella crowdfunding, con contenuti esclusivi legati al gioco e alla possibilità di ricevere anche l’espansione ufficiale Fall of Skynet.

Al momento Wyrd Edizioni non ha rilasciato ulteriori informazioni riguardo questa localizzazione, non mancheremo di tenervi informati non appena ci saranno nuovi sviluppi.