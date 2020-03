Terminator Genisys: Rise of the Resistance, via al Kickstarter

Parte oggi il Kickstarter italiano di Terminator Genisys: Rise of the Resistance, gioco in scatola collaborativo ambientato nell’universo – ormai non canonico – del film Terminator Genisys. Seguendo un modello editoriale ormai, Wyrd Edizioni lancia quello che promette sin da subito di essere il suo ennesimo crowfunding di successo.

Dal comunicato ufficiale:

Terminator Genisys: Rise of the Resistance é un gioco collaborativo per 1-4 giocatori, ambientato in un 2029 post-apocalittico. Impersonando eroi delle forze rimanenti dell’umanità, combatterete le forze quasi inarrestabili di Skynet attraverso una campagna narrativa composta da sette missioni, per conquistare l’arma definitiva di Skynet: la macchina del tempo. Il gioco è ricco di contenuti e materiali, e la plancia di gioco è componibile! Offre numerose missioni pronte all’uso e la possibilità di crearne di proprie, adattando tessere e carte in modo da poter giocare avventure sempre nuove!

Film del 2015, Terminator Genisys si poneva come soft reboot all’intera saga. Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger interpretavano rispettivamente una giovane Sarah Connor e l’inossidabile robot assassino modello T-800, ripercorrendo parzialmente le vicende già narrate in The Terminator. In completa controtendenza con il messaggio originale della serie, il film indulgeva fino ad abusarne dei viaggi temporali e delle relative controindicazioni, stravolgendo la struttura narrativa precedentemente consolidata.

Nonostante il lungometraggio avesse deluso sia la critica che i fan, è innegabile che il mondo che era andato a narrare riservasse infinite possibilità ludiche. Il Kickstarter, che potete trovare a questo link, servirà a sostenere il lancio di Terminator Genisys: Rise of Resistance, ma anche la sua espansione, Fall of Skynet. Se siete in dubbio se sostenere o meno la campagna, inoltre, potete consultare una piccola preview delle regole e dei contenuti.