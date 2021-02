Terminator – Netflix al lavoro su una serie animata

Netflix ha annunciato, nella nottata italiana, di essere al lavoro su una serie animata ambientata nell’universo di Terminator. La serie sarà sviluppata da Netflix in collaborazione Skydance Media e sarà sviluppata da Production I.G (Ghost in the Shell: SAC_2045, B: The Beginning).

Non si conoscono i dettagli della serie ma solo che Mattson Tomlin, co-sceneggiatore del prossimo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson e autore del film Project Power, sarà lo showrunner e il produttore esecutivo.

Terminator, le dichiarazioni sulla serie Netflix

Mattson Tomlin ha dichiarato:

Sono molto onorato della occasione datami da Netflix e Skydance di dare la mia personale visione di Terminator. Chi mi conosce sa che amo rompere le convenzioni, minare le aspettative e colpire duro e anche per questo progetto sarà così!

John Derderian, vicepresidente di Netflix Japan, ha commentato:

Terminatore è uno dei franchise di fantascienza più iconici di sempre e nel corso del tempo è diventata sempre più vicina alle tematiche della realtà. La nuova serie animata esplorerà il suo universo in un modo che non è mai stato fatto prima.

Mitsuhisa Ishikawa, presidente e CEO di Production I.G, conclude:

Ho chiesto al mio amico e collega di lunga data Mamoru Oshii cosa ne pensasse di far diventare Terminator una serie animata. La sua risposta è stata: “Ishikawa, sei matto?” In quel momento ho capito che saremmo dovuto salire a bordo del progtto. Da grande fan, il nostro team Production I.G sta mettendo il cuore e l’anima nel creare questa serie. Speriamo che ai fan piaccia!

Terminator, il franchise

Terminator ha debuttato al cinema nel 1984 con il primo film cult diretto e co-scritto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. Nel 1991 è uscito il sequel Terminator 2: Il Giorno del Giudizio che conquistò quattro premi Oscar.

Il franchise ha avuto diversi sequel cinematografici fra cui Le Macchine Ribelli, Salvation, Genisys e Destino Oscuro. Ricordiamo anche la serie televisiva The Sarah Connor Chronicles, oltre a svariate interazioni a fumetti, romanzi e videogiochi.