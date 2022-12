Quando si parla di franchise cinematografici anni ’80 divenuti icone è impossibile non menzionare la saga di Terminator, che ad oggi vanta la presenza sul mercato di numerosi sequel che hanno fatto al primo grande capitolo da record al botteghino. Proprio sul franchise di Terminator, e un suo possibile reboot, è tornato a parlare il regista James Cameron, attualmente sulla bocca di tutti anche per il recente debutto del sequel di Avatar. E voi, vorreste un reboot di Terminator? Scopriamo insieme le parole del regista!

Il reboot di Terminator

Secondo quanto riportato, il regista di Terminator e T2: Judgment Day, James Cameron, ha recentemente rivelato che sta valutando l’idea di dar nuova vita al franchise dei film che hanno visto protagonista Arnold Schwarzenegger nei panni dell’androide cibernetico dalle sembianze umane. Il regista ha inoltre spiegato come vedrebbe oggi un possibile reboot del franchise, e cosa cambierebbe rispetto a quanto fatto nel primo capitolo della saga.

Nello specifico, secondo quanto riportato, la dichiarazione è avvenuta durante uno scambio di battute al podcast Smartless:

Se dovessi fare un altro film di Terminator, così da magari provare a lanciare di nuovo quel franchise, che è in discussione ma nulla è stato deciso, farei molto di più sul lato dell’intelligenza artificiale rispetto ai robot cattivi impazziti.

The Terminator fece il suo debutto nel 1984 e narrava le vicende del cyborg assassino T-800 venuto dal futuro, interpretato da Arnold Schwarzenegger, intento a uccidere la minaccia che un giorno salverà l’umanità dall’estinzione. Il primo capitolo della saga ha dato poi il via a Terminator 2: Il giorno del giudizio , Terminator 3: Le macchine ribelli (2003),Terminator Salvation (2009), Terminator Genisys (2015) e Terminator: Dark Fate (2019). A questi si aggiungono poi anche una serie televisiva, numerosi fumetti, romanzi e videogiochi. Vi ricordiamo inoltre che su Amazon è attualmente disponibile l’edizione in Blu-ray del primo capitolo della saga.