Terraforming Mars, i libri basati sul gioco da tavolo

Il gioco da tavolo Terraforming Mars verrà trasformato in una serie di racconti da Aconyte Books, editore di libri come Keyforge e Pandemic. Ambientato nel lontano futuro del 2400, Terraforming Mars vede l’umanità atterrare sul Pianeta Rosso e tentare di renderlo un luogo abitabile per la popolazione. Il gioco, pieno di lotte per migliorare le dure condizioni del pianeta e scontri con le aziende rivali che cercano di trarre profitto dall’espansione umana, presenta un mondo pieno di potenziale conflitto.

Aconyte Books tradurrà questo conflitto in una serie di romanzi ispirati all’ambientazione di Terraforming Mars, con i libri che attingeranno allo spirito di fondo del gioco di “ottimismo e progresso scientifico”. Collaborando con Fryxgames, l’editore dietro il gioco da tavolo, Aconyte Books sta progettando di attingere agli aspetti fantascientifici del titolo da tavolo per fornire una “tanto necessaria fuga in un mondo diverso”. Terraforming Mars è un gioco da tavolo da uno a cinque giocatori, che vede i partecipanti competere come società rivali sperando di trasformare il mondo inospitale di Marte in un paradiso per l’umanità. Nonostante il fatto che i giocatori stanno lottando per punti di vittoria raggiungendo varie pietre miliari e guadagnando premi, Terraforming Mars è anche un gioco semi-cooperativo, in cui tutti i giocatori devono collettivamente aiutare durante il processo di terraformazione. Acquisendo nuove carte, i giocatori possono investire in progetti benefici che portano a punti vittoria aggiuntivi. Migliore è il punteggio di terraformazione di un giocatore, più risorse riceverà alla fine di ogni turno. Una volta che tutti e tre i parametri globali (temperatura, ossigeno e oceano) saranno soddisfatti, il giocatore che avrà più punti vittoria sarà nominato vincitore.

Terraforming Mars è stato creato da Jacob Fryxelius, con opere di Isaac Fryxelius, che ha co-fondato Fryxgames insieme ai suoi fratelli nel 2011. Aconyte Books è una divisione del gigante dei giochi da tavolo Asmodee, proprietario di studi di gioco da tavolo tra cui Fantasy Flight Games, Catan Studio e Z-Man Games. Il primo libro di Terraforming Mars uscirà la prossima estate. Aconyte Books ha anche confermato che sono in arrivo altri libri basati sul gioco da tavolo.