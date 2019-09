Terry Bogard da KOF 98 UM – Storm Collectibles

The King of Fighters 98 UM, la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Terry Bogard tratta dal videogame e realizzata da Storm Collectibles.

E’ di queste ore l’annuncio da parte di Storm Collectibles della nuova uscita direttamente dal videogioco di The King Of Fighters 98 Ultimate Mach di Terry Bogard, pronta per essere lanciata sul mercato di tutto il mondo tra pochi mesi.

I preordini di questa figure sono già stati aperti e l’uscita sul mercato è ormai vicinissima. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Bane anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella confezione oltre alla figure troveremo numerosi extra tra cui: 4 visi intercambiabili, 5 paia di mani, 3 effeti per simulare i vari colpi del personaggio nelle pose action e il giubbotto.

The King of Fighters solitamente abbreviato KoF, è una serie di videogiochi picchiaduro a incontri ideata dalla SNK. La serie è ambientata nei giorni nostri, in base alla collocazione temporale specificata nel titolo (esempio The King of Fighters ’97 è ambientato nel 1997), ed ogni anno si svolge un torneo d’arti marziali in cui gruppi di 3vs3 o 4vs4 combattenti si sfidano, sino a che il migliore rimane in piedi.

Tra i tanti personaggi presenti in questo videogame è presente Terry Bogard:

Terry Bogard è un personaggio immaginario appartenente alla serie di videogiochi Fatal Fury creata da SNK. Oltre a essere uno dei protagonisti della serie, è inoltre presente nella serie di picchiaduro The King of Fighters. Indossa una giacca rossa a maniche corte con una stella bianca sul dorso; sotto, una t-shirt bianca; indossa inoltre blue-jeans, scarpe Converse e berretto da baseball che sovrasta la lunga chioma bionda legata in una coda di cavallo. In Mark of the Wolves e altri giochi recenti, la veste grafica di Terry consiste in un giubbotto marrone con una stella bianca sulla schiena recante impresse le parole “Running Wild” sotto di essa, in una camicia bianca, jeans blu e stivali marroni; Terry sfoggia un taglio di capelli che, sebbene piuttosto lunghi, sono più corti della vecchia coda di cavallo e fluiscono liberamente, anziché essere intrecciati. Particolarmente amichevole nei confronti di tutti, di carattere nomade, viaggia alla ricerca di avversari con cui battersi per incrementare il proprio potenziale. Orfano come suo fratello Andy, partecipa alla serie The King Of Fighters (da cui è tratta anche la serie di videogiochi) per vendicarsi di Geese Howard, assassino di Jeff Bogard, suo padre adottivo. Allenato da Tang Fu Rue, Terry sviluppa un’arte di combattimento che combina tecniche di diversi stili di arti marziali; la sua peculiarità sta nel concentrare energia pura nel proprio corpo, così da poter utilizzare le proprie tecniche di lotta più letali, il Power Geyser su tutte. Vincitore del torneo King Of Fighters, che gli vale l’attribuzione del soprannome di Lupo famelico (come dimostra la serie OAV di tre episodi).

L’uscita nei negozi della action figure di Terry Bogard è prevista per il quarto trimestre del 2019 al prezzo di 90.00 dollari.