Terry Crew sta lavorando al sequel di White Chicks

Terry Crews conferma la produzione del sequel di White Chicks, popolare commedia dei fratelli Wayans che generò una delle scene più divertenti e memorabili di sempre.

Ricordata dalla critica come una delle pellicole più brutte di sempre (venne nominata anche a diversi Razzie Award pur non vincendone nessuno), ma dal pubblico generalista come una delle commedie che ha segnato una generazione, White Chicks generò comunque discreti incassi ed alcuni tormentoni memorabili sulla rete. Terry Crews, protagonista di quello più celebre conferma che un sequel del film non solo è in sviluppo, ma si trovi anche in fase di produzione avanzata.

La star di Brookly Nine-Nine, fortunata comedy poliziesca disponibile in Italia su Netflix, lo ha confermato nella sua ultima ospitata televisiva: “Amico, non ne stiamo solo parlando, ci stiamo lavorando su e non vediamo l’ora affinché si comincino le riprese. Sono più di quindici anni che mi sto tenendo in forma per girare White Chicks 2! Vi prego, dobbiamo farlo!”

Nel film originale diretto da Keenen Ivory Wayans, due agenti speciali dell’FBI afroamericani Shawn Wayans e Marlon Wayans dovevano interpretare le due sorelle Wilson (parodia delle sorelle Hilton), caucasiche e ricche snob, testimoni sotto protezione e sgominare la banda intenzionata a fare loro la pelle. La comicità del film ruotava intorno alle situazioni imbarazzanti in cui due sbirri neri della strada dovevano relazionarsi ai capricci di due bianche dell’alta società. Nella pellicola, Terry Crews interpretava il giocatore professionista dell’NBA Latrell Spencer, parodia del cestista Latrell Sprewell, famoso a stampa e media per la sua vita privata “movimentata”. La scena che rese celebre alle masse la performance di quel gigante buono di Crews, lo vedeva canticchiare e ballare il tema del film “A Thousand Miles” di Vanessa Carlton.

Potete vedere la scena incriminata qui di seguito:

White Chicks 2 è attualmente in lavorazione e non ha ancora una data d’uscita.