Terza stagione di Umbrella Academy, le prime rivelazioni

Stanno per cominciare le riprese della terza stagione di Umbrella Academy e i fan hanno già ricevuto qualche anticipazione da David Castaneda, che nella serie interpreta Diego Hargreeves.

David Castaneda, tuttavia, non è l’unica star a postare sull’imminente produzione. Justin H. Min, che interpreta Ben Hargreeves, ha annunciato che le cose stanno per diventare molto diverse per il suo personaggio nella terza stagione di Umbrella Academy. Alla fine della seconda stagione, i fratelli Hargreeves sono tornati nel presente, un presente molto diverso da quello che avevano lasciato. L’Umbrella Academy è stata sostituita dalla Sparrow Academy, che tra i propri membri ha proprio Ben Hargreeves, morto nella linea temporale in cui è iniziata la serie.

Indiscrezioni avevano annunciato che i membri della Sparrow Academy sarebbero stati interpretati da Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. Justin H. Min ha, finalmente, pubblicato sul proprio profilo Twitter un primo sguardo ai suoi nuovi fratelli adottivi.

let the games begin. 🐦x☂️ pic.twitter.com/afItQt1v4O — Justin H. Min (@justinhmin) January 31, 2021

“Lasciate che i giochi inizino.”

La risposta del pubblico di Twitter è stata entusiasta e molti si sono detti impazienti di vedere cosa ha in serbo la terza stagione di Umbrella Academy. Stando alla descrizione rilasciata da Netflix Ben Hargreeves è “un tattico machiavellico, avvolto nel corpo di un bel ragazzo che cela dentro di sé un potente calamaro. Aggressivo, pragmatico e sempre all’erta, è determinato a guadagnarsi lo status di leader a ogni costo”. Netflix ha pubblicato anche le descrizioni dei membri della nuova Sparrow Academy:

Marcus, interpretato da Justin Cornwell, è “affascinante, ben definito e colossale, onesto, virtuoso ed esigente”. Fei, interpretata da Britne Oldford, è una donna che vede il mondo in un modo speciale che si presenta come una misantropa che preferirebbe stare da sola. Sloane, interpretata da Genesis Rodriguez, è un’eroina sognatrice che vorrebbe solo lasciare l’accademia per esplorare il mondo. Jayne, interpretata da Cazzie David, è una solitaria con un cappuccio che ha un forte senso di lealtà. Jake Epstein, invece, interpreta Alphonso, Un uomo che ha trascorso anni a combattere il crimine, uscendone con delle cicatrici e un caustico senso dell’umorismo.

Ovviamente la terza stagione di The Umbrella Academy vedrà anche il ritorno, dopo la seconda stagione, di Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya e Colm Feore.