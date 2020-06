Testa interattiva di Deadpool: disponibile il pre-order

Testa interattiva di Deadpool: in arrivo il nuovo pezzo da collezione della serie Marvel Legends che ricrea le fattezze dell’antieroe più scorretto dei fumetti, con oltre 600 tra frasi, effetti sonori e movimenti facciali. Disponibile in pre-order.

Può capitare talvolta che Deadpool perda la testa. Letteralmente. L’antieroe Marvel in tuta rossa armato di spade e pistole è dotato della capacità di rigenerare le proprie cellule così, anche se Wade dovesse essere privato della sua testa, questa continuerebbe a parlare e proferire le sue battute indiscrete e salaci. E adesso anche voi avrete la possibilità di sentirle, direttamente dalla testa interattiva di Deadpool a grandezza naturale.

Hasbro ha annunciato infatti l’arrivo di un nuovo pezzo da collezione, della stessa serie Marvel Legends, la stessa che in passato ha prodotto altri oggetti elettronici ed interattivi, come ad esempio il casco di Star-Lord, quello di Ant-Man o la maschera di Black Panther. Deadpool, con la sua testa interattiva, sarà il nuovo personaggio che arricchirà la collezione a partire da quest’autunno, ma oltre ad essere esilarante e molesto come solo Wade Wilson sa fare con le sue celebri battute, essa sarà anche in grado di muoversi per ricreare alcune delle sue espressioni facciali.

La testa interattiva di Deadpool della serie Marvel Legends targata Hasbro è in scala 1:1, dotata di oltre 600 frasi ed effetti sonori, oltre che di sensori e motori che permettono i movimenti espressivi; essa richiede 4 batterie da 1,5 V C , non incluse, e comprende inoltre un’app gratuita da installare sul proprio smartphone, per impostare e controllare Deadpool in modo da fare dei piccoli scherzetti ai propri amici, renderli vittime delle battute esilaranti e scorrette dell’antieroe Marvel o… utilizzarlo come sveglia al mattino.

L’eroe amante dei chimichanga (e degli unicorni) potrà essere parte della vostra collezione e “parlare” con voi ed i vostri amici a partire da settembre 2020, tuttavia la testa interattiva di Deadpool è già disponibile per il pre-order a questo link. Senza dimenticare che gli scherzi e le bravate di Deadpool non sono adatte ai più piccoli!