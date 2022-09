Hokuto no Ken, il celebre manga che ha definito la generazione di lettori anni ’80 e non solo, celebrerà i suoi 40 anni nel 2023 e Tesuo Hara, il disegnatore dell’opera sotto sceneggiatura di Buronson, anticipa novità in seno all’evento.

Al momento non sappiamo cosa bolle in pentola, tuttavia le novità verteranno circa il futuro della serie, quindi è lecito tenere alte le aspettative.

La serie manga storica, serializzata tra le pagine di Weekly Shonen Jump 1983 al 1988 ed edita in Italia per Planet Manga, nel corso degli ultimi mesi è stata oggetto di una nuova opera spin-off dai tratti isekai. Vi invitiamo a cliccare qui per scoprire i dettagli.

Ancora, a maggio 2022 Tetsu Hara ha realizzato l’illustrazione di copertina per un singolo musicale del gruppo musicale Junretsu. L’illustrazione presentava i componenti della band camuffati nelle sembianze dei personaggi storici della serie manga di Hokuto no Ken e nel pieno stile del maestro Hara. Cliccate qui per guardare l’illustrazione.

Ken il Guerriero: il franchise

Il manga originale è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1983 al 1988 per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumi.

Il manga originale ha generato numerosi spin-off tra cui un prequel, Soten no Ken – Le Origini del Mito, disponibile in Italia grazie alla Planet Manga, la quale ha nel suo catalogo anche il manga originale e altri spin-off.

Questa la trama:

Kenshiro dovrà lasciare Shanghai per trasferirsi in un’infernale Indonesia, dove troverà nuovi e terribili nemici, capaci di mettere in crisi anche un maestro di Hokuto. Per fortuna qui di maestri ce ne saranno due…

Hiroshi Kurao ha recentemente lanciato un nuovo manga spin-off intitolato Hokuto no Ken Seikimatsu Drama Satsuei-hen (Fist of the North Star Apocalypse Drama Filming Arc) sul sito di manga Comic Zenon il 26 febbraio.

Ken il Guerriero è stato adattato in due serie televisive anime composte da un totale di 152 episodi, prodotte da Toei Animation e trasmesse su Fuji Television dal 1984 al 1988 e disponibili su Yamato Video. Il franchise comprende anche alcuni film anime, OAV e un lungometraggio live-action.