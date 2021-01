Tex – incontro con Zagor e prime novità per il 2021

È direttamente il curatore Mauro Boselli, attraverso un articolo sul sito ufficiale della Sergio Bonelli Editore, a presentarci le prime novità del 2021 di Tex.

Cosa ci attende nell’anno appena iniziato nelle due serie mensili, quella classica in cui Tex veste i panni del ranger e quella più recente in cui invece lo ritroviamo nei panni di un giovane fuorilegge, e nelle pubblicazioni speciali?

Tex Willer – le novità del 2021

I primi mesi del 2021 vedranno, negli albi di Tex Willer, concludersi la caccia all’irriducibile bandito John Coffin, con la partecipazione dei rangers Dan Bannion e Ben Dragoo. Un altro ranger, più noto ai lettori ovvero l’amatissimo Kit Carson, ancora con baffi e pizzetto nerissimi, sarà coprotagonista di una storia ambientata in Montana che sarà un seguito imprevedibile di un recente cartonato a colori, in cui ritroveremo anche fra gli altri personaggi l’amico d’infanzia Birdy ma anche, a sorpresa, Ray Clemmons e Lena Parker!

Il 2021 proseguirà con alcune avventure nel Sudovest e una puntata in Messico, la partecipazione di un altro amico d’infanzia, Hutch, e l’anno culminerà poi con un albo speciale, anzi più che speciale! Il giovane Tex infatti incontrerà una delle leggende bonelliane… armata di scure… Zagor!

Tex – le novità del 2021

Per quanto riguarda la serie classica, che entra nel suo 73° anno di vita, avremo invece uno scontro con un monaco guerriero dalla Cina, una strega e un pistolero esperti di tenebrose magie vudù, un mostro leggendario delle credenze Ute e il ritorno di una mai sopita fiamma del figlio Kit: la giovane ranchera arrogante e tutto pepe Manuela Montoya!

Il nuovo Texone e altre sorprese

Il Texone del 2021 sarà firmato da Giampiero Casertano per una storia che vedrà il Ranger andare a caccia di un un tesoro sudista.

Per quanto riguarda invece i volumi cartonati ritroveremo Alfonso Font, con un storia ambientata durante la Grande Invasione dei Comanche che uscirà nella collana Tex – Romanzi a Fumetti con colori di Matteo Vattani, e Enrique Breccia che riporterà in vita l’Uomo della Morte.

Da tenere d’occhio una storia speciale (di cui non è stato rivelato il formato ma che andrà in edicola) in cui scopriremo come e quando Tex diventò agente indiano dei Navajos!