Texone di Massimo Carnevale: prima tavole in anteprima

Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore, ha offerto un primo sguardo al Texone di Massimo Carnevale, secondo appuntamento annuale con il Tex Speciale di grande formato che segue quello uscito qualche mese fa e firmato da un’altra matita leggendario ovvero quella di Claudio Villa.

Il Texone di Massimo Carnevale, Speciale Tex 36 per la precisione, sarà intitolato La Vendetta delle Ombre e uscirà il prossimo 26 giugno avrà dimensioni 21×29,7 e 256 pagine. I testi sono di Mauro Boselli.

Eccovi la cover:

Questa invece la sinossi:

Strani feticci, presagi di morte, ombre che uccidono nel buio…. Sulle tracce di due killer gemelli, gli imprendibili fratelli Fortune, Tex e i suoi pards s’imbattono nel messaggio lasciato a un morto da un’indovina scomparsa: vi si parla dei kedaghe, gli spiriti-ombra… E così iniziano a seguire, per le praterie di Oklahoma e Kansas, la pista del misterioso “Indian Carnival”, una fiera viaggiante dove artisti e personaggi bizzarri sono tutti di origine indiana… Shado, Coyote, Skeleton, la Strega Ragno, Storm il lanciatore di coltelli, la bella Tesan-Wih e tutti gli altri sono davvero innocui artisti circensi? Che cosa nascondono, in realtà? E che cosa succederà, quella domenica pomeriggio di ottobre, durante lo spettacolo sotto il tendone ai piedi della Ghost Hill, agli spettatori innocenti?

Ed eccovi invece le splendide tavole di Massimo Carnevale in anteprima:

Speciale Tex, noti anche come Texoni, sono albi di grande formato realizzati da disegnatori italiani e stranieri di fama internazionale in genere esterni alla stessa casa editrice. Fu la prima pubblicazione fuori serie edita dalla Bonelli e ha esordito nel 1988. Questi albi vengono pubblicati generalmente in estate ma ci sono state eccezioni nel 1996 e nel 2011 quando vennero pubblicati in autunno due albi. Fra i disegnatori che hanno firmato questi albi speciali ci sono fra gli altri anche José Ortiz, Magnus, Jordi Bernet, Goran Parlov, Ivo Milazzo, Joe Kubert ed Enrique Breccia.