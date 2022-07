Direttamente dai campi Elisi, per la linea Saint Seiya Myth Cloth EX arriva il Dio della morte Thanatos. Si tratta della quinta figure in uscita, dopo Hades, Rhadamanthys, Hypnos e Minosse che prosegue e rinnova la serie stessa dato che il corpo base oltre ad avere una serie di articolazioni ereditate dai precedenti myth si rinnova con l’utilizzo di innesti metallici per sorreggere ancora meglio il peso massiccio dell’armatura.

Come abbiamo già scritto qualche riga sopra, Thanatos come il fratello Hypnos e Hades introduce una nuova tipologia di corpo articolato chiamato “EX Metal Body”. Tamashii Nations con l’ausilio di questi rafforzi metallici assicura al Myth una grande resistenza alle pose più dinamiche. La figure sarà interamente coperta dalla sua lucente e scurissima armatura divina decorata da parti argentate e le ali. Proprio come il classic anche in questa nuova versione Ex sarà presente a corredo la toga bianca, un’arpa d’argento a forma di drago e una statica della piccola Pandora.

Thanatos è il Dio della Morte e fratello gemello di Hypnos, il Dio del Sonno. Thanatos serve Hades fin dall’epoca dei miti, e come tale vive nei Campi Elisi insieme al gemello. A differenza del fratello, ha occhi e capelli color argento e una stella sulla fronte. Ha un carattere arrogante e impulsivo, amante del sangue e della violenza. Rispetto al fratello, non prova nessun sentimento d’interesse, con un carattere molto arrogante e impulsivo.

Thanatos Myth Cloth Ex Metal sarà disponibile dal mese di Gennaio 2023 in Giappone (Marzo/Aprile 2023 in Italia grazie al distributore Cosmic Group) al costo di 22.000 Yen (in Euro ancora da definire).



Se sei appassionato di Saint Seiya e vorresti cominciare la tua collezione di Myth Cloth ecco la nostra selezione dei migliori modellini dedicati a Saint Seiya, poi su Amazon ne troverai tantissimi a disposizione in pronta consegna semplicemente cliccando qui!