Thanos (Battle Damaged Version) da Hot Toys

Un nuovo annuncio di queste ore arriva proprio da Hot Toys per la loro linea Movie Masterpiece, una linea di action figure collezionabili dedicate al mondo del Cinema e delle Serie TV in scala 1/6. L’azienda nella giornata di oggi ha comunicato l’apertura dei preordini della nuova figure di Thanos (Battle Damaged Version) tratto dal film dell’anno Avengers Endgame.

La figure raggiungerà un’altezza approssimativa di circa 41.5 cm per rimanere in scale con tutte le altre figure di questa serie e il corpo sarà completamente snodabile con oltre 20 punti di articolazione. Come sempre i dettagli di queste figure realizzati in scala ridotta sono davvero impressionanti, basta soffermarsi a guardare qualsiasi per accorgersi che il lavoro svolto dall’azienda è davvero spettacolare.

Come per tutte le altre figure anche in questo caso all’interno della scatola troveremo diversi accessori extra intercambiabili tra cui:

Quattro paia di mani

La spada a doppia lama di Thanos

Un guanto con la possibilità di illuminare le Gemme dell’ Infinito

Una mano intercambiabile per il guanto

Un elmo danneggiato indossabile

Una testa intercambiabile

Una base a diorama ispirata al campo di battaglia

Il personaggio di Thanos interpretato da Josh Brolin nel Marvel Cinematic Universe fa la sua prima comparsa nel primo film degli Avengers durante la scena post-credits, succesivamente lo vedremo apparire nel primo film dei Guardiani della Galassia e nuovamente nella scena post-credits del 2 film dei Vendicatori. Il debutto vero e proprio sul grande schermo arriva con Avengers Infinity War dove riuscirà a sterminare metà popolazione dell’universo dopo aver sconfitto i vendicatori ed essere riuscito a radunare le sei Gemme dell’Infinito. In Avengers Endgame sarà brutalmente ucciso da Thor proprio all’inizio del film, salvo poi tornare nel presente con le particelle Pym che ha sottratto a Nebula durante i viaggi del tempo dei vendicatori per compiere questa volta lo sterminio totale dell’intero universo.

Thanos (Battle Damaged Version) è in preordine da Sideshow al prezzo di 400.01 Euro, con spedizione stimata nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2021.