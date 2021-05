That Time I Got Reincarnated as a Slime 2: tutti i dettagli sulla seconda parte della stagione

Il sito ufficiale per l’adattamento della serie anime della light novel That Time I Got Reincarnated as a Slime di Fuse ha annunciato che la seconda metà della seconda stagione dell’anime dovrebbe iniziare a essere trasmessa il 6 luglio 2021. È stato anche pubblicato il video della sigla d’apertura e il nome di un nuovo membro che si unirà al cast.

That Time I Got Reincarnated as a Slime 2: le novità

Iniziamo con il nuovo membro del cast. Si tratta di Akira Ishida che interpreterà Guy Crimson, uno dei Primordiali.

Per quanto riguarda la opening è intitolata Like Flames è eseguita dallo YouTuber thailandese MindaRyn mentre la ending, intitolata Reincarnate, è cantata dal doppiatore e cantante giapponese Takuma Terashima.

Questa la nuova key visual:

That Time I Got Reincarnated as a Slime: la prima stagione e il manga

La prima stagione dell’adattamento anime è stata animata e prodotta dallo studio di animazione 8 Bit ed è andata in onda da ottobre 2018 a marzo 2019 per un totale di 24 episodi. L’anime è stato diretto da Yasuhito Kikuchi, con Atsushi Nakayama come assistente alla regia, Kazuyuki Fudeyasu ha composto la serie, Ryouma Ebata ha disegnato i personaggi e Takahiro Kishida si è occupato dei mostri. Elements Garden ha composto la musica.

La serie è disponibile su Crunchyroll.

L’anime è basato sulla serie di light novel giapponesi fantasy scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah. Kodansha ha pubblicato l’adattamento manga mentre in Italia è edito dalla casa editrice Star Comics:

Perdere la vita in seguito a un’aggressione non è certo una bella esperienza… Figuriamoci se poi ci si reincarna in un essere gelatinoso, per di più cieco e sordo, e si viene catapultati in un mondo completamente diverso da quello che si è lasciato! È ciò che accade a Satoru, che intraprende un’assurda avventura nei panni di uno slime! Armato delle due abilità uniche “predatore”, che gli consente di sottrarre i poteri agli avversari, e “grande saggio”, che gli permette di conoscere ogni cosa che lo circonda, Satoru dovrà farsi strada in un universo abitato da draghi, goblin, bestie varie e tizi di mezz’età…!

Per commemorare il raggiungimento del traguardo di più di 25 milioni di copie in circolazione, l’account Twitter del franchise, che ha più di 200.000 seguaci, sta offrendo 20 regali a utenti selezionati a caso che ritwittano un post, insieme a uno sfondo gratuito come ringraziamento per il sostegno dei fan:

