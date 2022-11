Nuova aggiunta al cast di The Acolyte, serie TV attualmente in lavorazione per Disney+ e ambientata nel vasto universo di Star Wars. Si tratta della giovanissima Dafne Keen, passata alla ribalta per il ruolo di X-23 in Logan, film del 2017 diretto da James Mangold, e poi con l’adattamento televisivo di Queste Oscure Materie, basato sulla trilogia di romanzi di Philip Pullman.

Dafne Keen si unisce al cast di Star Wars: The Acolyte

L’indiscrezione è arrivata dall’insider Jeff Sneider, che di recente si è dimostrato molto attendibile con gli scoop, anticipando il casting di Harrison Ford come il generale Ross nel film sui Thunderbolts. Al momento il ruolo di Dafne Keen rimane top secret. Annunciata nel 2020, The Acolyte è stata descritta come un mistero e un thriller che esplorerà il lato oscuro emergente negli ultimi giorni dell’Alta Repubblica, oltre cent’anni prima degli eventi di Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma. La serie non ha ancora una finestra di lancio stabilita, ma dovrebbe uscire non prima del 2024.