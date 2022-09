Dopo l’annuncio dell’amichevole Spider-Man di Tobey Maguire da parte di Tamashii Nations e Bandai Spirits era solo questione di tempo prima che venisse annunciato anche lo Stupefacente Spider-Man interpretato da Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man). La figure, insieme alle altre, era in realtà già stata mostrata sotto forma di annuncio generico attraverso alcuni post sui canali social dell’azienda nipponica e poi visti in alcune fiere di settore ma solo da poco abbiamo l’ufficialità del rilascio con tutte le relative informazioni.

The Amazing Spider-Man

The Amazing Spider-Man, insieme al suo secondo capitolo, costituisce una breve parentesi tra la trilogia di Sam Raimi (tornato alla carica con Doctor Strange) e l’ormai Spider-Man definitivo di Tom Holland che ne veste i panni da Captain America: Civil War fino al recente Spider-Man: No Way Home, ultimo film della saga ad essere uscito che includeva anche le apparizioni dei precedenti ragnetti. Nell’universo di The Amazing Spider-Man, Peter ha subìto la perdita della sua Gwen, che non è riuscito a salvare in tempo dalla caduta causata da Green Goblin. Questa drammatica sequenza viene poi omaggiata in No Way Home quando MJ rischia di fare la stessa fine di Gwen ma questa volta Peter riesce ad arrivare in tempo, per poi lasciarsi andare in un commosso e accennato sorriso.

Info e costi

La figure The Amazing Spider-Man di Bandai arriva quindi tra le fila della linea S.H. Figuarts portando con se le numerose mani di ricambio, ragnatele d’ordinanza e un incredibile nuovo corpo dotato di numerosi punti di snodo in grado di replicare ogni movenza del tessi ragnatele. L’action figure sarà completamente realizzata in Plastica e sarà alta circa 15 cm. Lo stupefacente Spider-Man è da poco in preordine al prezzo consigliato di 90,00 euro con uscita stimata per il mese di Febbraio 2023.

I prodotti Tamashii Nations sono distribuiti in Italia da Cosmic Group.

