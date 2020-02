The Auteur: nella nuova serie di Showtime ci saranno Taika Waititi e Jude Law

The Auteur, la nuova serie ufficialmente confermata da Showtime Networks, vedrà nel progetto il Premio Oscar Taika Waititi e l’attore britannico Jude Law. A riportare la notizia in esclusiva è stato Deadline il quale ha anche condiviso la volontà di Showtime di ordinare immediatamente una prima stagione completa dello show e di aver già commissionato la produzione di più sceneggiature.

La serie sarà prodotta da Showtime e Legendary con Endeavor Content in qualità di studio e si basa sull’omonima graphic novel di Rick Spears, James Callahan e Luigi Anderson. The Auteur sarà una horror-comedy con qualche piccolo elemento romantico e glamour e una tanto irriverente quanto aspra satira culturale. Verranno raccontate le vicende di un autore che, successivamente al suo ultimo film rivelatosi un enorme flop ai boxoffice, prova in tutti i modi a realizzare uno dei più grandi film horror di sempre. Purtroppo, però, un produttore cinematografico decide di ostacolare il suo lavoro e le problematiche porteranno ad assoldare un serial killer.

Il vice-presidente di Showtime, Amy Israel, ha dichiarato:

“The Auteur sarà un connubio tra l’immaginazione sfrenata di Taika Waititi e l’arguzia di Peter Warren con il carisma di Jude Law in quella che è una sanguinosa lettera d’amore ai film che ti fanno contemporaneamente morire dalle risate e ti danno la voglia di rimettere in gioco la tua vita”.

In conclusione The Auteur sarà prodotto da Taika Waititi, Peter Warren, Jude Law, Eric Gitter, Rick Spears, James Callahan e Dan Halsted. Waititi sarà anche il regista dell’episodio pilota con la possibilità di dirigerne altri in base sia al successo del pilot, che agli impegni dello stesso Waititi in altri set.