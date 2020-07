The Bad Batch: annunciata una nuova serie di Star Wars

Lucasfilm e Disney+ hanno annunciato oggi Star Wars: The Bad Batch, una nuova serie animata in arrivo per il servizio di streaming. Star Wars: The Bad Batch sarà un diretto sequel della serie Star Wars: The Clone Wars e seguirà le vicende dell’omonima squadra di cloni, introdotta durante la serie anche come Clone Force 99, che dovrà fare i conti con l’Ordine 66 e con le conseguenze delle Guerre dei Cloni.

Di seguito la sinossi ufficiale delle serie:

“La serie segue i cloni d’élite e sperimentali del Bad Batch (introdotto per la prima volta in The Clone Wars) impegnati a trovare la loro strada in una galassia in rapido cambiamento subito dopo la Guerra dei Cloni. I membri di Bad Batch – una squadra unica di cloni che geneticamente differenti dai loro fratelli nell’esercito dei cloni – possiedono ciascuno una singolare abilità eccezionale che li rende soldati straordinariamente efficaci ed un equipaggio formidabile. Nell’era della guerra post-Cloni, affronteranno audaci missioni mercenarie mentre lottano per rimanere a galla e trovare un nuovo scopo.”

La serie debutterà su Disney+ nel 2021. A corredo dell’annuncio è stato anche pubblicato il logo ufficiale della serie.

Star Wars: The Bad Batch avrà come produttori esecutivi Dave Filoni, regista e produttore esecutivo di The Mandalorian, Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS), che avrà anche il ruolo di capo sceneggiatore, e vedrà come co-produttore esecutivo Carrie Beck. Il produttore sarà Josh Rimes (Star Wars Resistance).

Agnes Chu, Vice Presidente Content di Disney Plus, ha dichiarato il proprio entusiasmo nel poter continuare, dopo la conclusione di The Clone Wars, la collaborazione con gli artisti più innovatori della Lucasfilm Animation, che ha definito come “solo all’inizio”, e di poter dare vita ad un’altra delle visioni di Filoni.