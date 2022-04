Warner Bros. conferma ufficialmente The Batman 2, il seguito della pellicola di Matt Reeves dedicata al Cavaliere Oscuro. L’esordio del Batman interpretato da Robert Pattinson lo scorso marzo, dopo una lunga attesa legata ai ben noti disagi della pandemia, ha riscosso un grande successo, al punto che Warner Bros. ha deciso di espandere quello che è stato ribattezzato il Bat-verse, l’universo narrativo che ruota attorno al Crociato di Gotham immaginato da Reeves. Pur arrivando solo ora la conferma di The Batman 2 da parte di Warner Bros, i fan del Pipistrello avevano subito iniziato a sperare in un seguito del Bats di Pattinson.

Durante il CinemaCon, Warner Bros. conferma ufficialmente The Batman 2

I progetti annunciati per espandere quanto raccontato in The Batman, come la serie dedicata al Pinguino di Colin Farrell, avevano fatto subito ben sperare per un ritorno di Pattinson nel ruolo del Pipistrello. Nelle scorse ore, durante un panel al CinemaCon, Warner Bros. ha confermato l’intenzione di realizzare The Batman 2. Sull’onda del successo di The Batman, sia Pattinson che Reeves avevano mostrato l’interesse a proseguire la loro esperienza con l’eroe di Gotham, forti anche di un finale in cui compariva il Joker di Barry Keoghan, personaggio che i fan non vedono l’ora di vedere in azione.

Dopo le tante speranze, l’annuncio ufficiale di Warner Bros. ha fatto la felicità dei fan, anche se non è ancora stata data una tempistica sulla realizzazione del film. A dare sicurezza, è l’intenzione di reeves di creare un universo narrativo ampio, capace di espandersi anche nella serialità, simbolo di una volontà di dare al mito del Cavaliere Oscuro una profondità convincente, esplorando aspetti del mito di Batman solitamente poco valorizzati.

Motivo che lascia ora tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire cosa verrà raccontato in The Batman 2. Considerata la freschezza dell’annuncio, è lecito pensare che Reeves non abbia ancora messo mano alla sceneggiatura del film, al punto che pur confermando la presenza di Barry Keoghan, non è stato garantito che Joker sarà il villain del secondo capitolo della saga. In assenza di notizie certe sull’uscita di The Batman 2, possiamo ipotizzare un suo eventuale arrivo nelle sale nel 2024.