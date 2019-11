The Batman: Andy Serkis, Colin Farrell e Matthew McConaughey nel cast?

In questi giorni, si sono susseguite numerose indiscrezioni riguardo tre importanti ruoli nel nuovo film del crociato incappucciato The Batman, diretto da Matt Reese e con protagonista Robert Pattinson: il maggiordomo Alfred, Harvey Dent (meglio noto come Due Facce) e il Pinguino, che sempre secondo le numerose speculazioni, avranno i volti di tre celebri e talentuosi attori di Hollywood.

Nonostante le riprese di The Batman inizieranno a Gennaio, il cast sembra essere ancora in fase di costruzione. In questi giorni, si sono susseguite numerose indiscrezioni attorno al casting di tre iconiche figure dell’universo dell’uomo pipistrello.

Il primo rumor è quello riguardante Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth. E’ Screenrant a rilanciare la notizia data inizialmente dal TheWrap, dando già per cosa fatta l’ingaggio del poliedrico attore nei panni del fedele maggiordomo di Bruce Wayne. Interpretato nella sua ultima incarnazione da Jeremy Irons, la figura di Alfred è sempre stata di vitale importanza nella vita di Batman, sia come maggiordomo personale che come guida nelle situazioni più spinose, facendo anche da vero e proprio “padre adottivo” al miliardario di Gotham City.

Il secondo personaggio su cui si stanno susseguendo numerose indiscrezioni è Harvey Dent, procuratore distrettuale di Gotham City che diventerà Due Facce. Secondo il Daily Mail, avrà il volto di un altro celebre attore: Matthew McConaughey. In questo caso, però, sembra che non ci sia nulla di confermato, anzi: pare che in lizza per il ruolo ci sia anche John David Washington e che sia quindi ancora tutto da decidere.

In trattative per il ruolo di un altro nemico di Batman pare esserci Colin Farrell, che secondo Deadline vestirà i panni del Pinguino. Anche in questo caso, però, non si sa nulla di certo, ma se fosse confermato, sarebbe un altro degli iconici nemici dell’uomo pipistrello che si aggiungerà al già fitto cast.

Come già detto, non si ha la certezza dell’assegnazione di questi ruoli, per cui invitiamo a prendere il tutto con le pinze, fino ad una reale conferma.