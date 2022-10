Una delle grandi sorprese di The Batman, film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro, è stata la presenza di Joker, interpretato da Barry Keoghan (Eternals). All’interno del film il personaggio non viene menzionato per nome, ma appare semplicemente come un detenuto di Arkham assieme all’Enigmista (Paul Dano). Ci ha pensato poi il regista a condividere in rete una scena tagliata, spiegando come si tratti a tutti gli effetti del Clown del Crimine.

The Batman: una scena tagliata con Joker è online

Barry Keoghan a ruota libera sulla sua versione di Joker

Intervistato ai microfoni di GQ, l’attore di origini irlandesi ha spiegato di aver voluto rendere più umana la sua versione di Joker: “Volevo che ci fosse una sorta di umanità dietro al trucco. Voglio che le persone possano simpatizzare con lui e capire cosa stia passando. Il personaggio è fondamentalmente un ragazzo a pezzi”. Barry ha inoltre rivelato di non essere ancora stato contattato per il sequel di The Batman, già confermato dalla Warner, ma di essere pronto a tornare a bordo qualora si presentasse l’opportunità.

Sempre ai microfoni di GQ Barry ha spiegato di essersi originariamente candidato per il ruolo dell’Enigmista e di aver inviato al produttore Dylan Clark un video della sua audizione (che richiama a grandi linee Arancia Meccanica) condivisa in questi giorni anche in rete. Mesi dopo, però, il suo agente lo ha contattato spiegandogli che Matt Reeves e l’intero team avrebbero voluto a bordo nei panni di Joker. The Batman ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo (a fronte di un budget di circa 200 milioni) e ha ricevuto critiche positive dalla stampa e dal pubblico. Il film, della durata di 3 ore, ha mostrato ai fan un Batman nel suo secondo anno di attività in quel di Gotham, prendendo spunto da alcune delle opere più importanti dedicate al cavaliere oscuro e mettendo in risalto il suo lato da detective.