The Batman di Ben Affleck avrebbe preso ispirazione da Arkham Origins

Come è già noto, prima di passare nelle mani di Matt Reeves il progetto per il nuovo The Batman era iniziato da Ben Affleck, che oltre a tornare nei panni del cavaliere oscuro dopo Batman V Superman avrebbe diretto e scritto il film assieme a Geoff Johns. Affleck si fece poi da parte per quanto riguarda la direzione e la scrittura per concentrarsi sull’interpretazione del protagonista. In seguito, probabilmente per divergenze di visione con Warner Bros., che aveva nel frattempo cambiato radicalmente prospettiva sul cinecomic, decise di lasciare completamente la parte.

Nella sua prima stesura, l’antagonista principale di The Batman sarebbe dovuto essere Deathstroke, che già avevamo visto interpretato brevemente da Joe Manganiello nella scena post credits di Justice League.

Recentemente l’attore ha rivelato che una delle fonti di ispirazione di Ben Affleck per il suo The Batman era stato il videogioco Batman: Arkham Origins, sviluppato da WB Games Montréal e uscito nel 2013. Nel gioco Batman Maschera Nera mette una pesante taglia sulla testa di Batman, che viene quindi bersagliato dai migliori assassini di Gotham, tra cui ovviamente Deathstroke.

Joe Manganiello ha raccontato che il suo ruolo nel film era stato caldeggiato dai produttori esecutivi e da Zack Snyder. In seguito al suo coinvolgimento ufficiale si era incontrato con Ben Affleck per parlare del film. L’allora regista gli mostrò in particolare un filmato CG realizzato da Tim Miller (che avrebbe in seguito diretto Deadpool), che mostrava un frenetico combattimento tra Batman e Deathstroke. Dopodiché i due avrebbero parlato in generale dello stile delle scene d’azione.

Sembra che non vedremo mai il film per come lo aveva immaginato Ben Affleck, malgrado i suoi riferimenti autoriali sembravano essere davvero ispirati.

Rivedremo comunque Ben Affleck nei panni di Batman nell’imminente Zack Snyder’s Justice League. Il nuovo The Batman con protagonista Robert Pattinson dovrebbe uscire il 4 marzo 2022.