The Batman di Ben Affleck: rivelato il ruolo di Deathstroke

Come è già noto, prima di passare nelle mani di Matt Reeves il progetto per il nuovo The Batman era iniziato da Ben Affleck, che oltre a tornare nei panni del cavaliere oscuro dopo Batman V Superman avrebbe diretto e scritto il film assieme a Geoff Johns. Affleck si fece poi da parte per quanto riguarda la direzione e la scrittura per concentrarsi sull’interpretazione del protagonista. In seguito, probabilmente per divergenze di visione con Warner Bros., che aveva nel frattempo cambiato radicalmente prospettiva sul cinecomic, decise di lasciare completamente la parte.

Nella sua prima stesura, l’antagonista principale di The Batman sarebbe dovuto essere Deathstroke, che già avevamo visto interpretato brevemente da Joe Manganiello nella scena post credits di Justice League, e che poi abbiamo rivisto in Zack Snyder’s Justice League anche nel post finale nella cosiddetta sequenza Knightmare.

Alcuni giorni fa Manganiello aveva rivelato che per le scene di azione della sua versione del film, Ben Affleck avrebbe preso ispirazione dal videogioco Batman: Arkham Origins. Più recentemente invece ha rivelato quale doveva essere il ruolo di Deathstroke nella storia del film, e di quanto personale fosse il suo conflitto con il cavaliere oscuro.

Durante un episodio del podcast ComicBook Nation, l’attore ha infatti rivelato:

“Come avrete notato, nella scena post crediti di Justice League, Slade viene convocato da Luthor, che gli offre una tregua e delle informazioni. Sa che Slade ha perso suo figlio e che incolpa Batman per questo. Batman ha avuto un ruolo nella sua morte. E Luthor lo convoca sul suo yacht e gli fornisce l’informazione chiave che l’identità segreta di Batman è Bruce Wayne.

Quindi Deathstroke avrebbe scatenando questa forza inarrestabile su Gotham City e Bruce Wayne, e il film di Batman sarebbe stato un po’ simile al film The Game di David Fincher fosse reale. Slade avrebbe smantellato sistematicamente la vita di Bruce e inizia ad assassinare tutte le persone a cui tiene, distruggendo anche le sue finanze e sostanzialmente lo avrebbe chiuso in un angolo.”

Ovviamente non potremo vedere niente di tutto ciò, dato che Warner Bros. ha deciso di affidare il film totalmente a Matt Reeves, che ha scelto di andare in un’altra direzione.

Il nuovo The Batman con protagonista Robert Pattinson dovrebbe uscire il 4 marzo 2022.