The Batman: Due nuovi attori si uniscono al cast!

Come sappiamo già da un po’, Matt Reeves è il nuovo regista del prossimo film dedicato al Cavaliere Oscuro, The Batman. Reeves ha preso il testimone di Ben Affleck che avrebbe dovuto dirigere e interpretare il film. Oggi apprendiamo che due nuovi attore potrebbero entrare a far parte del cast per indossare i panni, rispettivamente del Commissario Gordon e di Pinguino (o l’Enigmista). L’attore, stando a quanto riportato dal The Hollywood Reporter (potete leggere la notizia a questo link), che è in trattative per la parte del Commissario Gordon, sarebbe Jeffrey Wright.

Grazie a questa nuova incursione, il cast di The Batman sta finalmente andando delineandosi, anche grazie ad un altro annuncio, l’entrata nel cast di Jonah Hill che potrebbe interpretare o Pinguino oppure l’Enigmista. Entrambi gli attori, Jeffrey Wright e Jonah Hill non sono ancora confermati ufficialmente, ma sarebbero in trattative con la produzione. Il caso di Jonah Hill è a dir poco particolare perché non si conosce ancora quale ruolo potrebbe essergli affidato, se quello di Pinguino o quello dell’Enigmista.

Quella che ci racconterà Matt Reeves in The Batman non sarà una storia sulle origini del Cavaliere Oscuro, anche se non conosciamo ancora approfonditamente la trama. Alcune informazioni riguardo la trama sono trapelate ma non sono così specifiche da poter fare supposizioni né sul ruolo del Commissario Gordon né sull’eventuale entrata in scena di un villan specifico tra Pinguino e l’Enigmista. Quello che sappiamo, però, è che Jeffrey Wright, che sarebbe il primo attore afroamericano ad interpretare il Commissario Gordon, ha condiviso di recente sul suo profilo Twitter un post pubblicato in precedenza da Matt Reeves che agli occhi dei più non lascia alcun dubbio sul suo coinvolgimento in The Batman.

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 25 Giugno 2021.