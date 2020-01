The Batman: foto leaked confermano che Colin Farrell sarà il Pinguino

Come ormai tutti sapranno, il film di The Batman è finalmente in lavorazione, motivo per il quale non mancheranno continui aggiornamenti e news in merito alla pellicola. Ebbene, proprio nelle ore scorse è arrivata conferma su chi interpreterà Il Pinguino. A quanto pare, alcune foto leaked hanno “ufficializzato” che sarà Colin Farrell a interpretare questo personaggio. Dunque, quanto ipotizzato in precedenza dai molti fan pare sia stato confermato.

Come anticipato, le riprese della nuova pellicola cinematografica diretta dal regista Matt Reeves sono già iniziate e nell’estate del 2021, esattamente a luglio, è prevista l’uscita al cinema del film. Dunque – in conclusione – alcune foto che sono state “rubate” dal set del film diretto da Reeves, pare non lascino alcun dubbio in merito al fatto che sarà proprio Farrell ad interpretare il villain Oswald Cobblepot/Pinguino. Infatti, come è possibile notare dal post condiviso su Twitter dall’utente Wade Gravett, si vede abbastanza chiaramente la presenza dell’attore Collin Farrell.

Inoltre, in alcuni scatti è possibile notare la presenza di un personaggio alquanto misterioso – un motociclista – totalmente vestito di nero. In merito a tale “avvistamento” non sono mancate alcune ipotesi le quali affermerebbero che dietro al misterioso motociclista ci sia l’attore Robert Pattinson, il quale – come ormai tutti sapranno – interpreterà il protagonista Bruce Bayne.

Quindi le foto leaked non svelato molto in merito alla trama e altri dettagli che riguarderanno la pellicola di The Batman, però arriva un’importante conferma riguardo al ruolo di Farrell all’interno del cast ed è possibile notare alcune peculiarità che fanno parte del personaggio de Il Pinguino. Infatti il villain appare con la sua inseparabile “arma”, vale a dire l’ombrello e con dei capelli a dir poco appariscenti color argento. Dunque, insieme a John Turturro che interpreterà il boss Carmine Falcone, a Zoë Kravitz che interpreterà Catwoman e a Paul Dano che sarà l’Enigmista, è ormai ufficiale che Colin Farrell sarà il Pinguino.