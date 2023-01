Il futuro dell’universo cinematografico degli eroi DC Comics si arricchisce di una nuova, intrigante rivelazione. Dopo l’entrata in scena di James Gunn e Peter Safran come timonieri di questo ricco parterre supereroico, le aspettative sono di vedere questo contesto narrativo trovare un nuovo equilibrio che lo traghetti oltre le problematiche degli ultimi anni. Il successo di un film come The Batman è stato un segnale indiscutibile di come sia possibile realizzare una cinecomics di alto livello, traguardo che visti i recenti sviluppi spinga a chiedersi quale sarà il futuro di The Baman con i DC Studios.

Come cambieranno i piani di Matt Reeves per il futuro di The Batman con la nascita dei DC Studios?

Parlando ai microfoni di Yahoo Entertainment, Matt Reeves ha precisato che ha già avuto modo di confrontarsi con la nuova coppia di a capo dei Dc Studios:

Abbiamo parlato qualche volta, dovrei incontrarli nel prossimo mese. Stanno lavorando assiduamente a quello che stanno preparando, e io sto lavorando duramente con i miei partner ai nostri progetti, serie e altro. Quindi dovremmo sederci e parlare di tutto quello che sta accadendo e di cosa tratteranno questi due progetti. Sono ansioso di sentire cosa stanno facendo, dobbiamo solo imparare a conoscerci, ma sarà divertente.

Stando a quanto detto da Reeves, l’idea è di discutere con Gunn e Safran dei suoi progetti sul futuro del franchise nato con The Batman, e il regista è particolarmente curioso di scoprire cosa abbiano in mente i vertici dei DC Studios. Al momento, il futuro della Gotham vista in The Batman sembra esser legato a un seguito, in cui dovremmo vedere il Joker di Barry Keoghan, e una serie per HBO Max basato interamente sul Pinguino di Collin Farrel.

Si tratta di due progetti avviatisi subito dopo l’ottima accoglienza di The Batman, nati quindi ben prima dell’arrivo di Gunn e Safran ai vertici dei DC Studios. Questo porta a chiedersi come l’evoluzione del racconto avviatosi in The Batman sarà ricondotta all’interna dei piani complessivi dei DC Studios.

In passato, uno dei punti più criticati dei film dei personaggi DC al cinema era stata l’apparente mancanza di coesione tra le diverse storie. Laddove il Marvel Cinematic Universe si è sempre contraddistinto come un corpus narrativo interconnesso, le diverse produzioni legate ai personaggi DC hanno goduto di una totale libertà, non vincolando la loro appartenenza a una continuity unica. L’arrivo di Gunn e Safran si pensa possa rivelarsi un’inversione di tendenza, andando quindi a creare una struttura più intrecciata, aprendo quindi nuovi scenari per attesi progetti annunciati in precedenza.

Non è un mistero che Matt Reeves sia considerato uno dei registi di punta dei DC Studios, al punto da aver firmato un importante contratto di collaborazione di diversi anni, che comprende la realizzazione di diversi progetti, sia per il grande schermo che per uno sviluppo televisivo legato a HBO Max.