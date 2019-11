The Batman: la giovane Jayme Lawson entra nel cast del film

Tutti sapranno che il nuovo film di The Batman vedrà Robert Pattinson come protagonista, Ma nelle ultime ore è stata confermata una new entry nel cast.

Ormai è risaputo da tempo che il nuovo film di The Batman vedrà Robert Pattinson vestire i panni del protagonista. Insieme all’attore, nel cast, ci saranno anche Zoe Kravitz, che interpreterà Catwoman, Paul Dano, che sarà l’Enigmista e anche Jeffrey Wright, il quale vestirà i panni del Commissario Gordon. Dunque, a partire dai primi mesi dell’anno prossimo dovrebbero avere inizio le riprese del film però, ancora il cast non è del tutto completo. Infatti, proprio in queste ore, è arrivata la notizia: al cast si è aggiunta una nuova attrice.

Molto probabilmente, anche Colin Farrell e Andy Serkis potrebbero “aggiungersi al team”, poiché sono ancora in fase di trattative con la Warner Bros. I due attori sono in trattativa per interpretare, rispettivamente, due ruoli di grande rilevanza, vale a dire il Pinguino e Alfred Pennyworth. Però sembrerebbe essere ormai certo che anche la giovane attrice emergente, Jayme Lawson sia entrata a far parte del cast del film di The Batman, anche se ancora non è stato reso noto il ruolo che verrà affidato a Lawson.

Quasi certamente, potrebbe trattarsi di un ruolo non di poco conto. Dunque, per averne conferma sarà necessario attendere nuove indiscrezioni. Recentemente Jayme Lawson aveva confessato che le sarebbe piaciuto molto vestire i panni di Catwoman, ruolo che, come ben sappiamo, è già stato affidato a Zoe Kravitz. In ogni caso, per una giovane attrice esordiente, sarà comunque un successo partecipare ad uno dei cinecomic più attesi degli ultimi tempi, qualunque sia il suo ruolo.

Ricordiamo che il nuovo film The Batman, diretto da Matt Reeves, farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 25 giugno 2021. Dunque, cosa ne pensate della giovane new entry nel cast dell’atteso cinecomic dell’Uomo Pipistrello? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.