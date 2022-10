Grandi novità per la serie ambientata nel mondo oscuro e vendicativo di The Batman: la serie di HBO Max, Arkham Asylum, che si ricollega al capolavoro di Matt Reeves, ha assunto un nuovo capo sceneggiatore.

The Batman: Arkham Asylum, la serie ora ha uno sceneggiatore

Mentre la Warner Bros. Discovery ha continuato a dare corpo al DCEU, lo studio ha anche continuato a supportare, all’inizio di quest’anno, l’universo di The Batman di Matt Reeves, riconfermando l’iconico franchise DC con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Oltre ad avver avviato la lavorazione su The Batman 2, anche la serie spin off su Arkham Asylum sta facendo un enorme passo avanti: secondo Variety, HBO Max ha assunto Antonio Campos come nuovo sceneggiatore capo. Se Arkham Asylum andasse avanti su HBO Max, Campos sarebbe il suo showrunner e uno dei produttori esecutivi.

Questo è il più grande aggiornamento ricevuto finora da quando il progetto è stato inizialmente sospeso all’inizio del 2022. Finora, né la Warner Bros. Discovery, né la HBO Max, né i rappresentanti di Campos hanno rilasciato ulteriori dettagli. Reeves sta gestendo anche altri due progetti spin-off, sia sul grande sia sul piccolo schermo: la serie The Penguin di Colin Farrell su HBO Max si sta avviando per iniziare la produzione nel 2023, ma Reeves ha in mente altri progetti che continueranno a esplorare il mondo di The Batman, inclusa diversi film sui villain del Cavaliere Oscuro.

Arkham Asylum ha il potenziale per diventare la prima serie basata interamente sull’horror per la DC: Reeves ha specificato nelle interviste precedenti come aveva immaginato il progetto, ovvero come un “Arkham in stile casa infestata o da sfondo per un film horror“. Sebbene Arkham Asylum sia stato protagonista di numerosi progetti di Batman e DC, questa sarebbe la prima volta che l’istituto psichiatrico finisca sotto i riflettori, consentendo alla Warner Bros. di aprire un nuovo orizzonte narrativo.