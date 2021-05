The Batman: nuovo video con Catwoman

The Batman è il nuovo film attualmente in fase di lavorazione che vedrà Robert Pattinson vestire per la prima volta i panni di Bruce Wayne/Batman. Al momento non sono state divulgate moltissime informazioni riguardo questo nuovo progetto cinematografico, per cui gli innumerevoli fan del Cavaliere Oscuro sono molto curiosi di scoprire sempre maggiori dettagli sul film.

Per la gioia di tutti i fan, di recente è emerso in rete un nuovo filmato incentrato in prevalenza non sul protagonista principale della nuova pellicola, ma su una delle sue antagoniste: Selena Kyle, meglio conosciuta con il nome del suo alter ego felino, Catwoman.

Il nuovo video sul dietro le quinte di The Batman con Zoe Kravitz (Catwoman)

Zoe Kravitz è la cantante e attrice figlia della rockstar Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet nota per aver già preso parte a film come X-Men – L’inizio e le serie cinematografiche di Divergent e Animali fantastici.

Il video mostra alcune scene tratte da The Batman che ci mostrano sia il Cavaliere Oscuro che Catwoman. Il breve teaser, che trovate qui in basso, funge da breve presentazione del personaggio:

The Batman è attualmente previsto nelle sale il 4 marzo 2022.

Il regista Matt Reeves aveva confermato durante il DC FanDome dello scorso agosto che era stato girato appena il 25% di The Batman pur mostrando un trailer che aveva esaltato i fan e distrutto i record di visualizzazioni.

Ve lo riproponiamo qui di seguito:

Parlando di The Batman, Matt Reeves ha confermato che mentre gli eventi del film si svolgono nel secondo anno di attività di Bruce Wayne nei panni di Batman, interpretato come ben sappiamo da Robert Pattinson, la serie TV, ancora senza un titolo, si svolgerà durante il primo anno di attività di Batman.

