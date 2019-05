The Batman, per Il Pinguino è gara a due tra Josh Gad e Nicholas Hoult

Nuove indiscrezioni per il cast di The Batman, questa volta l'attenzione è sul villain Il Pinguino. Per il ruolo sarebbero in lizza Josh Gad e Nicholas Hoult.

Non si ferma il toto nomi per The Batman, il reboot della saga in lavorazione da parte della Warner per la regia di Matt Reeves (The War – Il Pianeta delle Scimmie e Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie). Dopo le ipotesi su Robert Pattinson come possibile interprete di Bruce Wayne, questa volta le voci di corridoio si sono concentrate sul villain del film, ovvero Il Pinguino. Ebbene da quanto emerso in questo caso ci sarebbe una gara a due, da una parte Josh Gad e dall’altra… Nicholas Hoult! Ebbene sì, lo stesso attore già accreditato della possibilità di interpretare l’Uomo Pipistrello.

In realtà non si tratta di due novità assolute. Hoult infatti è appunto stato indicato anche come possibile protagonista della nuova pellicola dedicata all’eroe di Gotham City, mentre Josh Gad sono diversi mesi che non fa altro che postare sui propri profili social immagini del Pinguino, segno tra l’altro non solo di un suo interesse per la parte ma anche di una probabile decisione già presa da parte della produzione.

In assenza di conferme però tutto è ancora possibile, anche se a parere strettamente personale di chi scrive Gad ha le physique du rôle, molto più di Hoult. Tutto però dipenderà dall’idea che produttori e regista hanno in mente per il proprio film, oltre che dal target dello stesso. Al netto del fatto che dai tempi di Twilight Pattinson abbia fatto un ottimo percorso attoriale (su tutti Cosmopolis e Civiltà Perduta) la sensazione è che ci si voglia rivolgere comunque a un pubblico più giovane.

Chissà dunque che non si opti, oltre che per un Batman agli esordi anche per un Pinguino agli inizi della sua carriera criminale, sulla falsariga di quanto già visto nella serie TV Gotham, in cui Oswald Cobblepot era interpretato da Robin Lord Taylor, non esattamente un Danny De Vito.

The Batman non arriverà nei cinema prima del 25 giugno 2020, per cui sono ancora molti gli aggiornamenti ele novità che scopriremo nel corso del tempo.