The Batman: Robert Pattinson ha rivelato il suo programma di allenamento

Recentemente l’attore protagonista di Batman, Robert Pattinson, è stato immortalato durante una sessione di allenamento necessaria al raggiungimento della forma fisica ideale per l’importante ruolo. Questo allenamento è stato adesso rivelato grazie ad un’intervista presente nell’ultimo numero della rivista Healthy For Men.

Dal momento che il film di Matt Reeves presenterà senza dubbio un sacco di acrobazie e scene di combattimento, non c’è da meravigliarsi che l’attore si attenga a un rigido regime di allenamento per tenersi in forma mentre le riprese sono in sospeso a causa del Coronavirus, nonostante al film sia stato dato il via libera per riprendere la produzione nel Regno Unito.

La nuova intervista rivela che oltre a correre tra i cinque e i dieci chilometri alla settimana, Robert Pattinson fa anche un circuito di tre set che comprendono crunch bicicletta, manubri laterali e doppi crunch. Oltre a fare anche un ciclo di boxe sia con sacco di sabbia in stile militare che a corpo libero, la star ha ridotto la carne trasformata, i cibi fritti e l’alcol per aiutare a rimettersi in forma per l’inizio della produzione.

New interview with #TheBatman star, Robert Pattinson. He talks about his workout regime, enjoying a challenge, real magic, his relationship, and living in London. #Batman #Battinson Thread: pic.twitter.com/H3A9IJgLWW — Pattinson360 🌊 🦇 (@RPat360) June 16, 2020

I dettagli completi della trama di The Batman sono ancora nascosti, ma sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenta una galleria di criminali che include Catwoman, Il Pinguino e l’Enigmista. Dopo il Cavaliere Oscuro in cui abbiamo osservato gli anni di formazione come protettore di Gotham City del supereroe mascherato, The Batman mostrerà, più di quanto sia stato fatto finora, le capacità investigative dell’eroe. Si prevede che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman.

Diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni del crociato incappucciato, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Pinguino.

The Batman è attualmente in programma nei cinema il primo ottobre 2021, ma resta da vedere se questa data subirà dei rinvii a causa dei ritardi nella produzione.