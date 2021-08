The Batman, Robert Pattinson avrà “tre personalità”

L’uscita nelle sale di The Batman è ancora piuttosto lontana, ma Warner Bros. sembra intenzionata a portare nei cinema un film dedicato al Cavaliere Oscuro davvero unico, specie dopo aver visto la nuova Batmobile e Robert Pattinson nei panni del crociato di Gotham City. Nell’attesa di dare un nuovo sguardo alla pellicola di Matt Reeves, l’interprete del Commissario James Gordon, Jeffrey Wright, è tornato a parlare del progetto, spendendo alcune parole di lodi proprio nei confronti dell’interprete principale.

Parlando con la redazione di ComicBook (qui la notizia originale) Wright ha spiegato infatti che Pattinson si è avvicinato a interpretare Batman in una maniera davvero unica e sicuramente impressionante. L’attore ha reso noto di aver adorato la dinamica che lui e Robert sono stati in grado di creare, tanto che è davvero ansioso che le persone vedano cosa è riuscito a fare sul set. Secondo le parole di Wright, Pattinson ha di fatto creato “tre personalità distinte”, ossia Robert stesso, Bruce Wayne e ovviamente Batman, ciascuna delle quali separata dalle altre.

Dalle poche informazioni ufficiali rilasciate al momento, The Batman racconterà il secondo anno di Bruce come giustiziere mascherato, un vigilante dotato di spiccate abilità investigative e di combattimento. Il miliardario, reso orfano in tenera età, ha infatti deciso di scendere in strada e affrontare l’ondata di violenza che imperversa a Gotham City. Il film di Reeves sarà ambientato sulla cosiddetta Terra-2 del DCEU e quindi non avrà alcuna relazione con il Batman di Ben Affleck visto anche in Zack Snyder’s Justice League (qui in offerta speciale) che, invece, comparirà in The Flash di Andy Muschietti.

The Batman arriverà nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022, dopo un gran numero di rinvii dovuto all’emergenza sanitaria in corso. Nel cast, anche Andy Serkis nei panni del fedele maggiordomo Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz in quelli di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista e Colin Farrel in quello del Pinguino.