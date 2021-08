The Batman sarà qualcosa di “mai visto prima”

The Batman sarà il grande ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo, interpretato questa volta da Robert Pattinson. In uscita durante il mese di marzo 2022, il film diretto da Matt Reeves proporrà con un taglio piuttosto differente rispetto ai precedenti lungometraggi dedicati all’eroe creato da Bob Kane nel 1939. La pellicola promette di essere noir e a tratti particolarmente cruda, come confermato dalla descrizione di alcune scene mostrate in anteprima in occasione del CinemaCon.

Le featurette dedicate al film, non ancora disponibili online, mostrano Pattinson parlare di un Bruce Wayne che sta cercando in tutti i modi di controllare la propria rabbia e che prende ogni combattimento contro gli avversari nella città di Gotham come una questione personale (qui la notizia originale). Matt Reeves ha invece spiegato l’approccio scelto da lui e dagli sceneggiatori Peter Craig e Mattson Tomlin, una storia in grado di proporre allo spettatore e al fan dell’Uomo Pipistrello un’esperienza diversa, realistica e intensa, come mai prima d’ora. Il cineasta ha infatti spiegato che il mondo del cinema è pieno di storie di origini dedicate a Batman, anche ispirati all’albo Year One scritto da Frank Miller nel 1987 in grado di narrare le origini del personaggio. Il nuovo film si occuperà di raccontare le vicende di un giovane vigilante mascherato ma non le sue origini, mirando a realizzare il film di Batman più emotivo di tutti i tempi.

Ricordiamo che il cast di The Batman comprende oltre a Pattinson anche Andy Serkis (nei panni del maggiordomo Alfred), Jeffrey Wright (il commissario Gordon), Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano (Edward Nigma/Enigmista) e John Turturro (il boss del crimine Carmine Falcone). Ricordiamo che il film di Reeves non avrà alcuna connessione con l’universo del Batman di Ben Affleck visto anche in Zack Snyder’s Justice League (qui in offerta speciale).