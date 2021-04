The Batman: i fan creano uno spettacolare trailer animato

Le riprese di The Batman, il film di Matt Reeves dedicato alle gesta dell’Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson, sono arrivate a conclusione. Da mesi gli estimatori del personaggio targato DC Comics aspettano a braccia aperte un secondo trailer che mostri nuovamente la pellicola in azione, magari con tutta una serie di sequenze inedite. In attesa che Warner Bros. soddisfi il desiderio, un fan ha deciso di realizzare un’incredibile versione animata del primo trailer di The Batman, uscito originariamente durante l’estate scorsa. La traccia sonora è ancora una volta la versione remixata del brano “Something In The Way” dei Nirvana (qui la notizia originale).

Il video, della durata di poco più di due minuti, ricalca in tutto e per tutto le suggestive sequenze del film di Reeves con attori in carne e ossa, ma con un look animato realmente sorprendente: il trailer si apre nuovamente col suono di un nastro adesivo con la scritta “niente più bugie”, avvolto attorno alla testa di una malcapitata vittima dell’Enigmista. Il villain ha infatti deciso di mettere alla prova le abilità da detective del Cavaliere Oscuro, lasciando una serie di indovinelli e lunga lunga scia di cadaveri per tutta la città di Gotham: qual è lo scopo dell’Enigmista? Quale segreto nasconde dietro la sua maschera?

Matt Reeves ha spiegato che The Batman non sarà una classica storia di origini sulla falsariga del classico Batman Begins di Nolan (disponibile all’acquisto online), visto che il film racconterà di fatto il secondo anno di attività del Crociato Incappucciato. Il personaggio non sarà quindi ancora il paladino della giustizia della città, ma un vigilante mascherato che sembra muoversi sul sottile confine tra giustizia e vendetta. Sul cammino dell’eroe nato tra le pagine dei fumetti DC Comics, anche l’ambiguo Oswald Cobblepot/Pinguino, oltre alla sinuosa e letale Selina Kyle/Catwoman.

Assieme a Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, nel cast del film troveremo anche Paul Dano come l’Enigmista, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Colin Farrell come il Pinguino, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, Peter Sarsgaard in quelli del procuratore distrettuale Gil Colson e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. L’uscita di The Batman è prevista negli USA il 4 marzo 2022.