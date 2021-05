The Batman, un’immagine mostra Robert Pattinson e l’Enigmista

The Batman è il nuovo film con Robert Pattinson che vestirà i panni del celebre eroe DC Comics, in arrivo nelle sale americane durante il prossimo anno. La pellicola diretta da Matt Reeves andrà a reinventare il mito del Cavaliere Oscuro, lasciando da parte il Batman di Ben Affleck visto nei vari film diretti da Zack Snyder.

Ora, ComicBookMovie ha pubblicato una serie di promo art inedite del film (qui la notizia originale), più in particolare varie immagini a bassa definizione tratte dal calendario ufficiale della pellicola, alcune delle quali ci danno modo di sbirciare il look dell’Enigmista. Non è chiaro se e quando le illustrazioni verranno rilasciate una versione ad alta definizione, sebbene a ridosso dell’uscita nel film nelle sale avremo modo di ammirare più da vicino i vari protagonisti dell’atteso cinecomic targato Warner Bros. e DC Films.

Batman tornerà anche in The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller, le cui riprese si stanno tenendo in questi giorni in Inghilterra. Attenzione, però: nel film in questione ritroveremo sia il Cavaliere Oscuro di Affleck sia il leggendario Batman di Michael Keaton visto nei lungometraggi anni ’80 e ’90 diretti dal regista visionario Tim Burton. Inoltre, è stata da poco annunciata anche una nuova, sorprendente serie animata basata proprio sul Crociato Incappucciato chiamata Batman: Caped Crusader, prodotta da Warner Bros Animation, Bad Robot Productions e 6th & Idaho, con la supervisione di Reeves, Bruce Timm (Batman: The Animated Series) e J.J.Abrams.

In The Batman, previsto nelle sale per il 4 marzo 2022 negli USA, oltre a Pattinson nei panni del miliardario Bruce Wayne, troviamo anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle, Paul Dano nei panni di Edward Nashton/Enigmista, Jeffrey Wright in quelli del commissario James Gordon, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard in quello del Procuratore Distrettuale Gil Colson, Jayme Lawson nel ruolo della candidata sindaco Bella Reál, Andy Serkis come Alfred e infine Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot/Pinguino.