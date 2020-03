The Black Series: in arrivo le action figures di The Mandalorian

Hasbro ha aperto i preorder della linea di action figure The Black Series dedicate a The Mandalorian. La linea di figures di Star Wars accoglierà tra le sue fila due nuovi modelli uno che raffigurerà il Mandaloriano e l’altro dedicato a un Heavy Infantry mandaloriano.

Manca pochissimo all’arrivo di The Mandalorian in Italia e ad accompagnare l’hype per questa serie tv ambientata in una Galassia lontana lontana non poteva mancare una linea di figures dedicate a Mando e agli altri personaggi della serie.

I due personaggi andranno così ad arricchire la lineup della “Serie Nera” di Hasbro (The The Black Series), una linea di figure articolate e dettagliate che include personaggi tratti dai vari capitoli dell’universo di Star Wars, che comprende uno sconfinato parco titoli tra fumetti, film e serie animate.

Black Series The Mandalorian

L’action figure dedicata al protagonista di The Mandalorian sarà una riproduzione fedele e dettagliata del cacciatore di taglie. Il modello presenterà l’iconica armatura di acciaio beskar e il caratteristico casco che ne cela completamente il volto.

I fan potranno scegliere in che posizione esporre il modello The Mandalorian grazie i molteplici punti di articolazione che permetteranno così di posizionarlo a proprio piacimento.

Black Series The Mandalorian sarà alto 15 centimetri e sarà completo di fucile e blaster.

Black Series The Mandalorian sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 e avrà un prezzo di 24,99 euro.

Black Series The Mandalorian è disponibile su Amazon a questo link.

Black Series The Mandalorian Heavy Infantry

Questa figure dedicata al Mandaloriano di fanteria pesante vi permetterà di aggiungere alla vostra collezione questo combattente massiccio e senza paura. Il personaggio sarà completamente corazzato con un’armatura mandaloriana blu e potrà essere posizionato mentre impugna il pesante blaster oppure pronto a spiccare il volo grazie al jetpack sulla sua schiena.

Black Series The Mandalorian Heavy Infantry sarà disponibile a partire dal 10 aprile 2020 e avrà un prezzo di 36,99 euro.

Black Series The Mandalorian Heavy Infantry è disponibile su Amazon a questo link.