The Black Series – Star Wars: The Bad Batch – Crosshair | Recensione

Per la linea The Black Series – Star Wars: The Bad Batch arriva da Hasbro la nuova action figure di Crosshair, il cecchino della Clone Force 99, secondo esemplare della wave dedicata a The Bad Batch, lo spin off della serie animata The Clone Wars disponibile solo su Disney Plus. La linea The Black Series è uno dei capisaldi dell’azienda americana e da semplice serie di giocattoli nel giro di pochi anni è diventata anche molto ambita dai collezionisti di Gadget di Star Wars che trovano diversi elementi a loro affini come un packaging di livello e un costo del prodotto molto accessibile e dettagli degni di nota.

Crosshair, il cecchino

Crosshair è uno dei tanti cloni di Jango Fett modificati geneticamente. Membro della Clone Force 99, meglio nota come Bad Batch, è il silente e letale cecchino del gruppo. Diversamente dagli altri membri della squadra, a causa della sua particolare mutazione, pare non essere immune all’Ordine 66 di Palpatine. Dopo il ritorno del gruppo su Kamino attira le attenzioni dell’Ammiraglio Tarkin che lo fa sottoporre ad una modifica del chip potendolo così asservirlo ai propri fini mettendolo quindi contro il resto del gruppo. Privo ormai del proprio libero arbitrio, Crosshair decide di abbandonare la Clone Force 99 servendo l’Impero con una promozione che lo porta al rango militare di Comandante. L’aspetto di Crosshair è contraddistinto da un fisico molto asciutto e longilineo con capelli rasati e grigi e un enorme tatuaggio a forma di mirino intorno all’occhio dominante. La sua mira è infallibile e viaggia sempre accompagnato dal suo fidato fucile da snyper. Dopo essere diventato un Comandante dell’Impero la sua uniforme, la classica armatura a placche da assaltatore, appare totalmente nera, ricordando molto i Death Trooper visti per la prima volta in Rogue One. Le indiscrezioni in rete, infatti, portano a pensare che Crosshair possa essere stato il primo di questa élite di assaltatori imperiali, ma ancora sono solamente supposizioni.

Packaging e Blister

La confezione della figure, in perfetta linea con il design delle più recenti uscite, presenta una forma di prisma trapezoidale. La parte frontale, che presenta anche una finestra in plastica trasparente, ci permette di vederne il contenuto e mostra anche i vari loghi di Hasbro, di Star Wars e della linea The Black Series. Sulla parte bassa è riportato il nome di Crosshair e su una striscia di colore rosso scuro la serie televisiva da cui è tratto, per l’appunto Star Wars: The Bad Batch, ultima creazione di Dave Filoni in onda su Disney Plus. Il fianco inclinato sfoggia una bellissima illustrazione di Crosshair in armatura con sfumature che vanno dal bianco e nero al rosso scuro. Particolarità molto interessante di questo tipo di packaging è che affiancando le varie figure una dopo l’altra si potrà formare una sorta di illustrazione più grande con i vari componenti della Bad Batch. Il retro, oltre a riportare nuovamente la precedente illustrazione presenta una brevissima sinossi del personaggio in varie lingue, ma non in Italiano. Il blister è davvero minimalista, al suo interno troviamo la figure, un casco indossabile, un fucile, una pistola e uno zaino tattico con porta fucile.

The Black Series – The Bad Batch – #02 Crosshair

Star Wars theCrosshair è la seconda action figure della Wave dedicata a The Bad Batch. Una volta estratto dalla confezione appare visibilmente di ottima fattura con articolazioni di ultima generazione e dettagli di qualità. Oltre all’armatura della Clone Force, fedelmente riprodotta con tanto di graffi, sono presenti vari elementi aggiuntivi del suo corredo, come la cartuccera e la cintura in simil cuoio che arricchiscono la figure di somiglianza e dettagli rispetto alla sua controparte animata. La figure è dotata anche di un fucile da cecchino, da cui Crosshair non si separa mai e da una pistola blaster che può essere riposta nell’apposita fondina sul fianco. Crosshair è una action figure davvero dettagliata, pensate che oltre a possedere uno sculpt minuziosamente riprodotto in ogni minimo particolare, compreso il segno sull’occhio destro, è munito di un casco indossabile con mirino elettronico (tipo quello dei mandaloriani) che può essere abbassato. L’unica cosa che possiamo dire di negativo su questo casco è che forse avrebbero dovuto (e sicuramente potuto) disegnare il simbolo del mirino anche su quest’ultimo dove risulta totalmente assente.