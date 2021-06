The Blair Witch Project avrà una sua Escape Room

Il classico horror indie The Blair Witch Project (di cui potete anche vedere il film in versione Blu-Ray) diventerà una nuova attrazione in stile Escape Room a Las Vegas alla fine del mese di luglio 2021. Jason Egan, che ha già progettato l’attrazione Saw Escape di Lionsgate a Las Vegas, sarà il responsabile della versione di Blair Witch. Secondo TheWrap, Escape Blair Witch sarà ambientato all’interno di una creazione fedele di una casa centenaria fatiscente posizionata all’interno di un bosco inquietante. Essendo, appunto, un’intera abitazione, l’attrazione conterà 10 stanze da cui si dovrà fuggire e i visitatori dovrebbero impiegare circa un’ora per sbloccare tutti gli enigmi.

Più che un’Escape Room, quindi, sarà uno sorta di percorso a ostacoli molto simile ad altre attrazioni riguardanti, ad esempio, The Walking Dead o il PetCo Stadium di San Diego. Tra i progetti futuri, oltre all’attuale The Blair Witch Project, pare possa esserci anche American Psycho. Egan ha, comunque, voluto sottolineare come indipendentemente dal fatto che i partecipanti riescano a fuggire o meno, ognuno di loro può comunque conoscere il finale della storia.

Jenefer Brown, EVP di Lionsgate e dirigente di Global Live, Interactive & Location Based Entertainment, ha aggiunto:

“Pensiamo davvero che le nostre idee non interessino solo a Las Vegas, poiché c’è una grande richiesta di horror in tutto il mondo. Se guardate i botteghini, i film horror stavano aumentando la quota di mercato negli anni precedenti la pandemia. Questo significa che c’è una grande fanbase che ha un debole per l’horror, e non è limitato unicamente a determinati periodi dell’anno”.

A tal proposito Lionsgate pare abbia dei piani abbastanza avanzati per sviluppare videogiochi basati sui franchise di The Blair Witch Project e La Casa. Quest’ultimo, così come il sopracitato Saw, ha avuto anche una saga di film live-action di grande successo pertanto avrebbe già una community abbastanza grande. Qualora, comunque, vi trovaste nelle vicinanze di Las Vegas e decideste di recarvi in questa attrazione dedicata a Blair Witch, dovete sapere che il prezzo del biglietto si attesta intorno ai 45 dollari.