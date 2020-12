The Book of Boba Fett annunciata ufficialmente da Disney+

Dopo giorni di voci, supposizioni e teorie dei fan è arrivata pochi minuti fa la conferma ufficiale con un tweet di Disney+. The Book of Boba Fett è la nuova serie di Star Wars ambientata nello stessa timeline di The Mandalorian e debutterà a dicembre 2021 (come The Mandalorian Stagione 3) ed avrà come protagonisti Temuera Morrison che riprenderà quindi il ruolo di Boba Fett e Ming Na Wen che sarà Fennec Shand.

The Book of Boba Fett sarà prodotta da Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq — Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020

Il ritorno di Boba Fett in The Mandalorian

Boba Fett è tornato nella scena finale del nono episodio della seconda stagione di The Mandalorian, Lo Sceriffo, con il volto invecchiato e ferito di Temuera Morrison. Tuttavia questo ritorno in scena, e la sua conseguente alleanza, non ha chiarito uno dei misteri che aleggiano da sempre intorno al personaggio: come ha fatto il mandaloriano a sopravvivere alla famelica morsa del Sarlacc a cui era stato dato in pasto?

Boba Fett è fondamentale nell’assalto di Din Djarin alla nave di Moff Gideon tuttavia nel corso dell’episodio finale della seconda stagione non vediamo più né lui né Fennec Shand combattere direttamente preferendo invece prima fare da esca e poi allontanarsi nell’iperspazio.

Li ritroviamo entrambi alla fine dell’episodio, per la precisione dopo i titoli di coda. Sono infatti loro i protagonisti dell’incredibile scena che si concludeva con il laconico “annuncio”:

