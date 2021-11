The Book of Boba Fett: trailer e poster della nuova serie di Star Wars

Disney+ ha finalmente diffuso in rete il trailer ufficiale di The Book of Boba Fett, la nuova serie di Star Wars ambientata nella stessa timeline di The Mandalorian e che vede come protagonisti Temuera Morrison nei panni del celebre cacciatore di taglie e Ming Na Wen in quelli di Fennec Shand.

Dopo essere tornato in grande stile nella seconda stagione di The Mandalorian, dunque, Boba Fett si appresta ad avere uno show tutto suo, rendendo felici i fan della trilogia originale. Come si evince dal trailer, non ricorre a mezzi termini per diventare il nuovo signore dell’Underworld dopo quanto successo al malcapitato Jabba The Hutt.

Every galaxy has an underworld. Experience the new trailer for The Book of @BobaFett. The Original Series starts streaming December 29 on #DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/2i0SkACt88 — Disney+ (@disneyplus) November 1, 2021

La serie è prodotta ancora una volta da Dave Filoni, Robert Rodriguez e Jon Favreau. La data da segnare sul calendario? Il 29 dicembre.

The Book of Boba Fett: il grande ritorno del mandaloriano

L’annuncio di The Book of Boba Fett era avvenuto in maniera del tutto inaspettata con una scena post credits al termine della seconda stagione di The Mandalorian. Un succoso antipasto in vista della terza stagione che, con molta probabilità, arriverà soltanto a 2022 inoltrato.

Vi ricordiamo che Temuera Morrison interpretò Jango Fett nella trilogia prequel. Questa la sinossi ufficiale dello show:

La nuova serie targata LucasFilm esplora ancora di più l’universo di Star Wars seguendo il leggendario cacciatore di taglie e la mercenaria Fennec Shand mentre si fanno strada nel mondo sotterraneo della Galassia e rivendicano il sindacato del crimine che fu di Jabba the Hutt.

