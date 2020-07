The Boys 2: ecco il nuovo teaser trailer

Dopo la pubblicazione in rete dei primi tre minuti di The Boys 2 e l’annuncio di un corto dedicato a Billy Butcher, ecco che tramite l’account YouTube di Amazon Prime Video arriva il nuovo teaser ufficiale, disponibile anche in italiano, della seconda stagione della serie di successo che prende ispirazione dall’omonimo fumetto di Garth Ennis.

La sinossi ufficiale condivisa da Amazon è la seguente:

“Che cosa succede quando i supereroi, famosi come delle celebrità, influenti come politici e osannati come degli dei, abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per il bene di tutti?”

Il tutto accompagnato con la data di uscita ufficiale che sarà il prossimo 4 settembre. Nel trailer è anche possibile osservare che nella seconda stagione di The Boys ritroveremo la squadra composta da Hughie (Jack Quaid), Latte Materno (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) i quali cercheranno di fuggire dalla legge mentre cercano di riunirsi per sconfiggere il temibile Vought. Nella nuova stagione farà il suo debutto nel team anche Stormfront (Aya Cash), nonché un’eroina esperta di social media con delle idee tanto particolari quanto rivoluzionarie. Tra i Supes dei Seven si annoverano anche Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell). Nel cast della seconda stagione si vedranno anche Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins e Giancarlo Esposito, che ritorna nel ruolo del capo della Vought, Stan Edgar.

Ricordiamo che la nuova stagione debutterà in tutto il mondo venerdì 4 settembre 2020 con i primi tre episodi. I successivi saranno poi disponibili ogni venerdì fino all’epico finale di stagione il 9 ottobre. The Boys 2, serie Amazon Original in otto episodi sarà disponibile in più di 200 paesi in tutto il mondo ed è prodotta dagli Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film.