Come cambierà Billy Butcher in The Boys 3? Quanto abbiamo visto nel trailer recentemente ci ha mostrato come il personaggio di Karl Urban affronterà dei cambiamenti importanti. Apparentemente, Billy Butcher non assumerò solamente il Composto V per acquisire dei poteri, ma inizierà a usarli, un elemento che, come ben sanno i lettori del fumetto ispiratore, rappresenterà un elemento di rottura tra la serie e l’opera di Ennis e Robertson.

Come cambierà Billy Butcher in The Boys 3?

A precisare come cambierà Billy Butcher in The Boys 3 è stata proprio Karl Urban, durante un’intervista a Entertainment Weekly:

“Sarà questo il dilemma: Butcher diventerà un supereroe o un supercattivo? Per poter distruggere i mostri, diventerà un mostro? E credo che la cosa migliore di questa stagione sarà proprio il vedere Butcher affrontare queste domande. Quanto arriverà lontano? Quali confini sarà pronto a varcare pur di raggiungere gli obiettivi che intende raggiungere? Per tutti i personaggi nella serie, questo crea dei conflitti e sarà divertente vedere come si schiereranno i personaggi”

A confermare questa sensazione di Urban, è anche l’opinione del creatore della serie, Eric Kripke

“Ci sarà una gran quantità di follia. Non è un mistero che ci sarà un episodio intitolato ‘Herogasm’, preso direttamente dai fumetti, che sarà una gigantesca orgia di supereroi. E stiamo preparando qualcosa per il primo episodio che credo sarà assolutamente la cosa più folle che abbiamo mai realizzato…o forse, che chiunque abbia mai realizzato!”

Il trailer di The Boys 3 ci ha mostrato come Billy Butcher abbia acquisito dei poteri assumendo il Composto V, la fonte dei poteri dei supereroi creati dalla Vought. Questo potrebbe essere il momento in cui Butcher si prende la rivincita su Homelander, potendo finalmente affrontarlo alla pari, aprendo a nuove possibilità per la serie.