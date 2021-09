The Boys 3, la Vought annuncia il “suo” servizio streaming

The Boys sta per tornare con la terza e attesissima stagione prevista in esclusiva assoluta sul catalogo di Amazon Prime Video, una stagione che promette di essere sempre più irriverente, violenta e fuori di testa rispetto alle precedenti. Lo showrunner Eric Kripke vuole infatti alzare ulteriormente il livello e per farlo ha deciso di inaugurare un servizio streaming originale (ovviamente fittizio) dedicato in primis alla propaganda della Vought International. Ma non è tutto: su YouTube è arrivato Seven on 7 con Cameron Coleman (interpretato da Matthew Edison), una sorta di notiziario specifico dedicato proprio all’agenzia che detiene i diritti sugli eroi.

Gli episodi di Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman saranno rilasciati il 7 di ogni mese, fino al debutto della terza stagione di The Boys attesa genericamente nel corso del 2022. Il notiziario sarà ovviamente considerato canonico all’interno della trama della serie, colmando il divario tra la seconda e la terza stagione. La cosa più importante è però un’altra: The Boys ha anche deciso di “prendere in giro” Disney+, sempre con l’idea di criticare la macchina capitalista, introducendo Vought+, un servizio di streaming che consente agli abbonati di accedere alle reti della compagnia capeggiata da Stan Edgar (Giancarlo Esposito). Quasi certamente questo “clone” dei più celebri cataloghi in abbonamento realmente esistenti avrà un suo spazio specifico anche all’interno della serie.

Ispirata al fumetto omonimo scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson (qui il primo volume in offerta speciale), The Boys 3 è prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Nel cast troviamo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara. Oltre al debutto della terza stagione, Amazon e Kripke stanno lavorando ad una ulteriore serie spin-off che analizzerà il passato di alcuni dei protagonisti e personaggi principali di The Boys.