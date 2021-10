The Boys 3, Stormfront è ancora viva? Arriva una prima risposta

La serie di The Boys sta per tornare con la terza e attesa stagione prevista in esclusiva sul catalogo di Amazon Prime Video, continuando ovviamente ad abbracciare lo stile irriverente, violento e un po’ fuori di testa delle puntate precedenti, come promesso anche dallo showrunner Eric Kripke. Sono in molti a chiedersi se il personaggio di Stormfront interpretato da Aya Cash tornerà anche nella terza stagione, nonostante quanto visto nel finale della seconda serie lasciava ben poco spazio ai dubbi.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete da subito utilizzare questo link.

L’epilogo dello show ha visto infatti la Super in fin di vita, orribilmente sfigurata dai poteri del piccolo (ma potente) Ryan Butcher. A dispetto delle evidenze, però, sembra proprio che l’eroina filonazista sia in realtà ancora viva. A suggerire la cosa è l’ultimo episodio di Seven on 7 con Cameron Coleman (Matthew Edison), una sorta di notiziario dedicato proprio all’agenzia che detiene i diritti sugli eroi. Dal Vought News Network si può infatti capire che Stormfront è attualmente rinchiusa per la sua sicurezza in qualche tipo di penitenziario non meglio identificato, come riferito dall’anchorman (qui la notizia originale).

Del resto, alcune settimane fa la stessa interprete di Stormfront parlò di un possibile ritorno in The Boys 3, rivelando tuttavia di non trovarsi in Canada per le riprese col resto del cast e di stare lavorando a una nuova serie FOX intitolata This Country. Improbabile quindi che la produzione opti nel caso per un recast dell’attrice, così come nulla esclude che le dichiarazioni della Cash possano essere state solo un abile depistaggio per nascondere il suo ritorno. Ad ogni modo, al momento non è dato sapere con certezza se la Super riapparirà anche nella terza stagione di The Boys.

Prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg e ispirata alle opere a fumetti di Garth Ennis (qui il primo volume in offerta speciale), la serie vede nel cast Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara. Amazon e Kripke stanno lavorando anche a un’ulteriore serie spin-off di The Boys che prenderà in esame il passato di alcuni dei personaggi principali.