The Boys: al SDCC confermato l’arrivo della stagione 2!

Molti saranno felici di sapere che la stagione 2 di The Boys potrebbe arrivare tra non molto. La notizia del ritorno della serie TV è stata ufficializzata nel corso del San Diego Comic Con 2019 e la piattaforma streaming Amazon Prime Video pare sia fiduciosa sulla buona riuscita di questo nuovo show televisivo. La stagione 1 di The Boys sarà basata sul fumetto ideato da Garth Ennis e Darick Robertson e verrà distribuita sulla piattaforma streaming a partire dal 26 luglio 2019, dunque tra pochissimi giorni.

Assisteremo agli episodi che vedranno come protagonisti un gruppo di supereroi molto particolari, infatti useranno i loro poteri in modo decisamente inusuale. Ovviamente, essendo che la prima stagione non ha ancora fatto il suo debutto, le informazioni riguardanti il secondo capitolo solo decisamente poche. Ma il fatto di sapere che ci sarà una continuazione dopo The Boys – Season 1 non è poco.

In ogni caso, se il cast di The Boys 2 sarà composto dagli stessi attori/personaggi della prima stagione, molto probabilmente vedremo ancora Karl Urban nei panni di Billy Butcher, Elisabeth Shue in quelli di Stillwell, Erin Moriarty sarà invece Annie January/Starlight, Antony Starr interpreterà The Homelander, Dominique McElligott che vestirà i panni di Queen Maeve. In oltre potrebbero esserci anche Jessie Usher nei pani di A-Train, Chace Crawford in quelli di The Deep, Nathan Mitchell sarà invece Black Noir, Laz Alonso che interpreterà Mother’s Milk. E per finire Jack Quaid nei panni di Hughie Campbell, Karen Fukuhara in quelli di The Female e Tomer Kapon in quelli di Frenchie.

Nel corso del San Diego Comic Con è stata resa nota un’altra importante notizia. Infatti, a quanto pare, nel cast della 2° stagione di The Boys farà parte anche Aya Cash, che potrebbe vestire i panni della supercattiva Stormfront. Non si sa la data di uscita del secondo capitolo della serie televisiva né tanto meno si conosce il numero di episodi totali, l’unica cosa certa è che The Boys – season 2 andrà in onda su Amazon Prime Video.

Cosa ne pensate nel nuovo progetto che vedrà il ritorno della serie TV di The Boys?